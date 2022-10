Kann Langenbrücken Hambrückens Höhenflug ausbremsen und selbst die Tabellenführung behaupten? – Foto: Stefan Diehl

In Hambrücken geht es um die Tabellenführung Top-Spiel Hambrücken II vs. Langenbrücken +++ Huttenheim und Forst II die lachenden Dritten? +++ Rheinhausen II weiterhin auf dem Vormarsch

Bereits am frühen Samstagnachmittag kommt es in Hambrücken zum Top-Duell des 11. Spieltages der Kreisklasse B Staffel Hardt. Der Tabellenzweite FV Hambrücken II empfängt den um nur noch einen Punkt besser postierten Tabellenführer TSV Langenbrücken. Der Vierte FC Huttenheim und der Dritte FC Forst II stehen gegen den FC Weiher und gegen die SpG Graben-Neudorf II vor lösbaren Aufgaben und könnten von z. B. einem Unentschieden im vorgenannten Top-Spiel profitieren und ihrerseits ganz oben aufschließen. Das im oberen Tabellenmittelfeld positionierte Duo FV Wiesental II und TSV Rheinhausen II besitzt bei seien Gastspielen beim neuen Schlusslicht TuS Mingolsheim II bzw. SV Philippsburg II ebenfalls gute Aussichten, die Tabellenpositionen weiter zu stabilisieren. Der FC Karlsdorf II möchte gegen die SpG Stettfeld/Zeutern II seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Der TSV Wiesental II ist gegen den VfR Kronau II gefordert.

Morgen, 13:30 Uhr FV Hambrücken Hambrücken II TSV Langenbrücken Langenbrücke 13:30 PUSH

Der FV Hambrücken hat endgültig Fahrt aufgenommen und zeigt sich aktuell regelrecht in Schusslaune (27 Tore in den letzten 5 Spielen). Am Sonntag bezwang man auswärts auch Aufsteiger FC Weiher II klar mit 6:1. Nach 23 Minuten mit einer 3:0-Führung und zur Halbzeit mit einem 4:1 im Rücken, war die Messe bereits früh gelesen. FVH-Coach Alex Selzer zum 5. Kantersieg in Folge: "Wir gingen schnell mit 2:0 in Führung, was unserem Spiel natürlich entgegenkam. Leider ließen wir dann einige Chance liegen, um das Spiel noch schneller zu entscheiden, was aber auch am starken Tormann aus Weiher lag. Mit dem 4:1 zur Pause war das Spiel dann entschieden, weshalb dieses dann in der 2. Halbzeit vor sich hinplätscherte. Letztendlich war der Sieg aber auch in dieser Höhe verdient." Mit dem fulminanten Zwischenspurt hat sich der Hambrücken II auf Platz 2 katapultiert, mit nur noch einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Langenbrücken. Bereits am frühen Samstagnachmittag steigt nun das Topduell. Die vor der Saison topfavorisierten Hambrückener könnten mit einem hier Sieg tatsächlich erstmals in dieser Saison die Spitze erklimmen. Natürlich sieht dies auch Selzer so: "Am Samstag kommt es jetzt zum absoluten Spitzenspiel, da Langenbrücken gegen Forst nicht gewinnen konnte. Wir sind bis auf einen Punkt an Langenbrücken dran und wollen natürlich am Samstag dieses Spiel gewinnen, um an den Platz der Sonne zu kommen. Ich hoffe, meine Mannschaft kann an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und das Spielfeld als Sieger verlassen. Ich rechne mit einem engen Spitzenspiel, bei dem die Tagesform entscheiden wird. Ich wünsche mir, dass viele Zuschauer kommen und wir als Sieger aus diesem Spiel hervorgehen werden." Die drei Wochen gegen die drei Mitstreiter aus den Top4 haben für den TSV Langenbrücken mit einer 2:3-Niederlage gegen den FC Forst II nicht wie gewünscht begonnen. Nach 55 Minuten lag der TSV mit 0:3 im Rückstand. Das Aufbäumen und Verkürzen auf 2:3 (85. Minute) reichte nicht aus, um sich noch wenigstens einen Punkt zu erkämpfen. TSC-Coach Jochen Schlegel resümiert: "In der 1. Halbzeit sind wir überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und meine Vorgaben wurden nicht umgesetzt. Wenn man 0:3 zurückliegt, ist es schwer, wieder zurückzukommen. Hätten wir in der ersten so gespielt wie in der zweiten Hälfte, wäre das Spiel sicherlich anders ausgegangen. Glückwunsch an Forst!" Der Vorsprung auf die Plätze 2 und 3 ist damit auf einen Zähler geschrumpft. Damit ist das nun folgende Topduell beim Zweiten FV Hambrücken II noch spannungsgeladener. Schlegel zeigt Kante und will mit seinem Team auch dort bestehen: "Im nächsten Spiel gegen Hambrücken II müssen wir schauen, dass wir von Beginn an in die Zweikämpfe kommen. Es wird ein sehr schweres Spiel. Aber auch dieses muss erst einmal gespielt werden. Wir fahren sicherlich nicht nach Hambrücken und ziehen den Schwanz ein!" Prognose: Was will das Fußballherz mehr? Zweiter gegen Erster, nur ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten. Der zwischenzeitliche 7-Punkte-Vorsprung der Langenbrückener gegenüber dem FVH ist also auf einen geschmolzen. Hambrücken gewann seine letzten 5 Spiele deutlich. Der TSV musste sich in den letzten 4 Begegnungen zweimal geschlagen geben. Von daher spricht das Momentum für die Gastgeber, ein spannendes Duell ist aber allemal zu erwarten.

Der FC Karlsdorf II konnte mit dem 3:0-Sieg über den TSV Wiesental II erstmals in dieser Saison eine zweite Begegnung in Folge zu seinen Gunsten entscheiden. Karlsdorfs Trainer Tobias Weschenfelder berichtet von einer durchschnittlichen, aber für den ungefährdeten Sieg, ausreichenden Leistung seiner Elf: „Gegen den TSV Wiesental ergab sich natürlich der erhoffte Sieg, aber die Leistung war nicht mehr als okay. Wir haben gut begonnen und früh das 1:0 gemacht, infolgedessen dann auch das 2:0. Auf das dritte Tor durfte ich bis zur 85sten Minute warten. Unterm Strich hatte der personalgeschwächte TSV ein, zwei Chancen, jedoch kam davon keine aufs Tor. Mein Team befand sich nach dem 2:0 sichtlich im Verwaltungsmodus, das hat mir nicht so gefallen. Die Chancenverwertung ließ in den entscheidenden Momenten zu wünschen übrig. Das Ergebnis geht so auch in dieser Höhe in Ordnung. Für ein höheres Ergebnis reichte es trotz all der Dominanz aufgrund der Inkonsequenz der Mannschaft dann doch nicht.“ Karlsdorf II ist auf Platz 8 vorgerückt und konnte zudem den Rückstand auf Rang 7 auf einen Zähler verkürzen. Der vor der Saison hochgewettete FCK II hat Position 7 sicherlich nur als Zwischenstation im Sinn. Dennoch muss erst einmal dieses Zwischenziel geschafft werden. Dafür ist ein Sieg gegen Stettfeld/Zeutern II fast schon ein Muss. Weschenfelder sieht es ähnlich und will Versäumtes nach- und aufholen: „Im nächsten Spiel gegen Stettfeld/Zeutern erwarte ich wieder eine engagiertere Leistung meiner Mannschaft. Die Siegesserie soll nun weiter ausgebaut werden. Das ist logisch, nachdem man die ersten sieben, acht Spiele total verpennt hatte.“ Nach zuletzt 4 Niederlagen ohne eigenen Treffer, konnte die SpG Stettfeld/Zeutern II beim 2:2 im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Philippsburg II endlich mal wieder treffen und immerhin einen Punkt hinzugewinnen. Aus den Worten von SpG-Spielertrainer Christian Klink ist zu entnehmen, dass jedoch für beide Mannschaften ein Sieg möglich gewesen wäre: "Das Spiel war ein offener Schlagabtausch, wobei Philippsburg vor allem in den Zweikämpfen griffiger war. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die dann auch in Führung gingen. Wir haben die ersten 30 Minuten gepennt, sind dann aber aufgewacht und gingen durch einen Doppelschlag in Führung. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Der Anfang gehörte den Gästen und es gab auf beiden Seiten die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, was aber beiden Mannschaften verwehrt blieb. Auf der einen Seite natürlich ärgerlich, weil wir das 3:2 hätten machen müssen, die Gäste im Gegenzug aber auch. Es war spannend bis zur letzten Minute." Philippsburg II konnte zwar nicht noch weiter davonziehen, Stettfeld/Zeutern II aber auch den 4-Punkte-Rückstand nicht verkürzen. So bleibt die SpG "Anführer" des untenstehenden Quartetts und es geht für das Klink-Team nun zum FC Karlsdorf II, der die letzten beiden Begegnungen mit insgesamt 8:1 Toren gewinnen konnte. Klink merkt zur Auswärtsaufgabe an: "Jetzt kommt der FC Karlsdorf, der diese Saison bisher eine Art Wundertüte ist. Da beide Erste Mannschaften bereits samstags spielen, weiß ich nicht, was auf uns zukommen wird. Aber auch da beginnt wieder alles bei Null und wir müssen dieses Mal von Anfang an präsent sein!" Prognose: Vor drei Wochen trennte beide Teams nur ein Punkt. Karlsdorf II hat nach einem Zwischenspurt den Vorsprung aber auf 6 Zähler ausgebaut. Das Potential der Karlsdörfer ist unbestritten, den Beweis von Konstanz über einen längeren Zeitraum hinweg, müssen sie aber erst noch antreten. FuPa tippt darauf, dass dies gegen Stettfeld/Zeutern II mit dem dann 3. Sieg in Folge gelingen wird.

Der TSV Wiesental II verlor beim FC Karlsdorf II mit 0:3 die 3. Begegnung in Folge (dabei 0:13 Tore). TSV-Co-Spielertrainer Efisio Staiger zur nächsten Niederlage: "Die sowieso schon angespannte Personalsituation wurde durch drei kurzfristige Ausfälle vor dem Spiel gegen den FC Germania weiter verschärft. Entsprechend gingen wir mit dem klaren Ziel ins Spiel, so lange wie möglich die Null zu halten. Das 1:0 in der 4. Minute war für unsere kämpferisch angetretene Mannschaft ein Nackenschlag, der Erinnerungen an unser letztes Gastspiel in Karlsdorf wach werden ließ (Anm. d. Red.: 0:10-Niederlage in der Vorsaison). Doch diesmal zeigten wir gegen spielerisch überlegene Karlsdörfer eine couragierte Defensivleistung, die für die kommenden Wochen Mut macht. Klar hervorzuheben sind hier die Leistungen der im bisherigen Saisonverlauf kaum eingesetzten Spieler, die sich nahtlos einfügen konnten." Der TSV II ist auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Staiger blickt auf das kommende Heimspiel voraus, hat aber auch bereits die nachfolgenden Aufgaben gegen Stettfeld/Zeutern II, Mingolsheim II und Graben-Neudorf II im Hinterkopf: "Gegen Kronau erwartet uns wieder ein schweres Spiel. Mit dem einen oder anderen Rückkehrer im Team wollen wir zeigen, dass wir auf heimischem Platz für jeden Gegner zum Problem werden können. Es braucht wie immer den vollen Einsatz unseres Teams, um vor den immens wichtigen Spielen gegen unsere Tabellennachbarn drei 'Bonuspunkte' zu sammeln." Die 1:5-Niederlage des VfR Kronau II beim TSV Rheinhausen II passt nicht ins Bild der bisher guten Kronauer Auswärtsauftritte. Schon gar nicht die dortige 1. Spielhälfte, als man zur Pause bereits mit 0:5 im Hintertreffen lag. Immerhin konnte man quasi den 2. Spielabschnitt für sich entscheiden. VfR-Spielertrainer beschönigt nichts: „Zum Spiel gegen Rheinhausen II gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es war, abgesehen von den ersten Minuten, ein ganz schlechtes Spiel von uns. Wir sind zu keinem Zeitpunkt annähernd an unsere normale Leistungsfähigkeit herangekommen. So haben wir dieses Spiel völlig zu Recht, auch in dieser Höhe, verloren.“ Zum 2. Mal in Folge geht's für Kronau auswärts, dieses Mal zum TSV Wiesental II. Will man die führende Position im Tabellenmittelfeld nicht verlieren, muss man nun in Wiesental wieder in die Punkte kommen. Pleger blickt motiviert nach vorne: „Wie heißt es so schön 'Mund abputzen und weitermachen'. Getreu diesem Motto wollen wir am Sonntag gegen den TSV Wiesental II wieder ganz anders auftreten. Ein schlechtes Spiel kann ja mal vorkommen. Zum Glück haben wir gleich am Sonntag schon wieder die Gelegenheit, zu zeigen, dass wir es besser können.“ Prognose: Der TSV Wiesental II hofft auf personelle Verstärkung, sollte nach zuletzt 3 klaren Niederlagen möglichst mal wieder punkten und zeigte seine besten Leistungen bisher auch daheim. Vom letzten 1:5 in Rheinhausen abgesehen, war Kronau auswärts bisher recht stabil. Kronau scheint einen Tick favorisiert, einen genauen Tipp möchte FuPa aber nicht wagen.

So., 30.10.2022, 12:30 Uhr TuS Mingolsheim Mingolsheim II TSV Rheinhausen Rheinhausen II 12:30 PUSH

Der TuS Mingolsheim II kommt einfach noch nicht richtig in Tritt. Nach zuvor durchaus guten Leistungen gegen den FV Wiesental II und gegen Langenbrücken, hatte man sich im Kellerduell bei der SpG Graben-Neudorf II einiges ausgerechnet. Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck ging es aber wieder nach Hause. TuS-Trainer Kai Schrumpf mit seinem Rückblick auf vergangenen Sonntag: "Wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben den Gegner immer wieder unter Druck setzen können. Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Graben-Neudorf konnten wir auch das 1:0 erzielen. Leider hat uns dies nicht die erhoffte Sicherheit gegeben. Durch individuelle Fehler und fehlende Lauf- und Zweikampfbereitschaft haben wir uns bis zur Halbzeit noch drei Gegentore einschenken lassen. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann das Spiel an uns ziehen und haben verdient den Anschlusstreffer zum 3:2 gemacht. In dieser Phase hätte die Begegnung auch weiter zu unseren Gunsten kippen können. Das 4:2 haben wir dann bekommen, da wir wieder einmal zu passiv gegen den Ball gearbeitet haben. Unter dem Strich leider ein verdienter Sieg für die SpG Graben-Neudorf, die gerade in Halbzeit Eins unsere Fehler konsequent bestraft hat." Der TuS ist damit erstmals nach dem 5. Spieltag wieder auf den letzten Platz abgerutscht. Im Blick hat man noch ein Trio, welches 2 bis 3 Punkte mehr aufweist, der Rückstand auf Platz 10 beträgt aber bereits 7 Punkte. Will man den Anschluss nicht verlieren, wird man sich gegen Rheinhausen II strecken müssen. Strumpf weiß um die Schwere der Aufgabe: "Nun geht es am Sonntag gegen den TSV Rheinhausen, der sein letztes Spiel mit 5:1 gegen Kronau II gewonnen hat und seit vier Spielen ungeschlagen ist. Es kommt eine echte Spitzenmannschaft zu uns nach Mingolsheim. Wir müssen an unser Leistungsmaximum gehen, um gegen Rheinhausen etwas Zählbares mitnehmen zu können. Die Kirschen hängen in diesem Spiel schon sehr hoch. Wir werden aber wieder versuchen, dem Gegner bestmöglich Paroli zu bieten und schauen dann, was nach 90 Minuten unter dem Strich stehen wird." Beim TSV Rheinhausen II ziehen wir einmal mehr den Vergleich zur Vorsaison heran. Es ist einfach beeindruckend, wie sich diese Mannschaft gewandelt hat. 15 Punkte holte man in der Saison 2021/22 in 26 Spielen und jetzt sind es nach 10 Auftritten bereits deren 18. Die Vorjahresbilanz hat man durch ein 5:1 gegen den VfR Kronau bereits jetzt übertroffen. TSV-Spielausschuss Stefan Neher geht auf den 6. Saisonsieg ein, bei dem es zur Pause bereits 5:0 für sein Team stand. Zuvor verrät er jedoch das aktuelle Erfolgsrezept: "Natürlich sind wir mit unserem Lauf sehr zufrieden. Man sieht, wie die gute Arbeit unseres Trainers Keven Becker Früchte trägt. Er vermittelt auch immer wieder, dass diese Erfolge jede Woche wieder neu im Training erarbeitet werden müssen. Zum Spiel gegen Kronau: Die erste Hälfte war natürlich überragend. Wir konnten in regelmäßigen Abständen eine beruhigende Halbzeitführung erzielen. Besonders Levin Klein, unser Neuzugang aus der eigenen Jugend, konnte einen lupenreinen Hattrick erzielen. In der zweiten Halbzeit gingen wir es etwas ruhiger an und Kronau gelang es, kompakter zu verteidigen." Wohin führt die Reise der Rheinhausener? Vielleicht sogar noch in den Kreis der Top4? 4 Punkte Rückstand sind es nur bis dahin. Mit einem Erfolg bei Schlusslicht Mingolsheim II könnte dies fast schon Wirklichkeit werden. "Am Sonntag wollen wir natürlich unsere Serie weiter ausbauen. Wir sind jedoch gewarnt, denn letztes Jahr konnte auch der Tabellenletzte in Mingolsheim seinen ersten Sieg erringen." Damit spielt Neher darauf an, dass ausgerechnet sein Rheinhausen damals beim TuS seinen ersten dreifachen Punktgewinn hatte landen können. Neher ergänzt: "Wir werden natürlich alles daransetzen, die Punkte mit an den Rhein zu nehmen." Prognose: Zum einen das Heimteam mit zuletzt 4 Niederlagen und erst einem Saisonsieg, zum anderen ein nach zuletzt 4 Siegen nur so vor Selbstvertrauen strotzender Gast. Die aktuelle Lage spricht ganz klar für Rheinhausen, Mingolsheim wird aber unbedingt den Bock umstoßen wollen. Im Hinblick darauf, dass die beiden 1. Mannschaften bereits am Freitagabend aufeinandertreffen, würde es nicht überraschen, wenn der eine oder andere am Sonntag auf Verstärkung von "oben" zurückgreifen würde. Auch unter diesem Gesichtspunkt fällt eine Vorhersage, wie dieses Spiel wohl ausgehen könnte, schwer.

So., 30.10.2022, 12:30 Uhr SV Philippsburg Philippsburg II FV 1912 Wiesental FV Wiesental II 12:30 PUSH

Beim SV Philippsburg II wechselten sich zuletzt gewisse kleine Serien ab: 1 Sieg - 2 Niederlagen - 2 Siege - 1 Niederlage. Bei der SpG Stettfeld/Zeutern II gab es nun ein 2:2-Remis. SVP-Trainer Kai Zieger trauert zwei entgangenen Punkten nach: „Am liebsten würde ich nur von den ersten 37 Minuten berichten und von drei Punkten auf unserem Konto. In dieser Zeit hatten wir acht, neun klare Torchancen, die entweder vom gut aufgelegten Stettfeld/Zeuterner Keeper vereitelt wurden oder bei denen immer wieder ein Fuß dazwischen war. Das Runde wollte einfach nicht ins Eckige, außer in der 22. Minute, als Kevin nach einem klasse Pass zum 0:1 einschieben konnte. Ab der obengenannten 37. Spielminute verloren wir den Faden und dies bestrafte Stettfeld/Zeutern gleich in der 40. Minute mit dem 1:1 und drei Minuten später durch einen Elfmeter in der 43. Minute mit dem 2:1. Beide Tore waren völlig unnötig, wenn man bedenkt, wie gut wir das Spiel bis dahin im Griff hatten. So gingen wir mit einem 2:1-Rückstand in die Halbzeitpause. Nach dieser war uns klar, dass wir alles nach vorne werfen müssen, es wurde ein offener Schlagabtausch. In der 57. Minute war es wieder Kevin, der uns das 2:2 bescherte. Es waren Chancen auf beiden Seiten da, am Ende ist es dann ein Unentschieden, mit dem wir nicht zufrieden sein können.“ Wie es nun gegen den hinter der Spitzengruppe lauernden FV Wiesental II laufen wird, darauf ist nicht nur SVP-Trainer Kai Zieger gespannt, der dazu anmerkt: „Jetzt kommt der FV Wiesental II zu uns, der auch dieses Jahr einen guten Lauf hat. Mit Marcus haben sie auch einen erfahrenen zu ihrem neuen Coach gemacht. Lassen wir uns überraschen, wie es ausgeht.“ Auf das 2:5 beim jetzigen Zweiten Hambrücken II, antwortete der FV Wiesental II mit einem 5:2-Sieg über den FC Huttenheim, den man damit von Platz 2 stürzte. FCW-Coach Marcus Sevenig berichtet über den 2. Sieg im unter seiner Leitung 3. Spiel: „Gegen Huttenheim hatten wir uns nach der Niederlage gegen Hambrücken einiges vorgenommen und sind auch ab Spielbeginn direkt voll da gewesen. Nach einer verdienten 2:0-Führung haben wir leider durch einige Nachlässigkeiten Huttenheim mehr und mehr ins Spiel kommen lassen, sodass wir bis zur Halbzeit den 2:2 Ausgleich hinnehmen mussten. Dies hat uns aber nicht beeindruckt, wir haben in der zweiten Halbzeit weiter mutig nach vorne gespielt und somit verdient die drei Punkte in Wiesental halten können.“ Die fünftplatzierten Zwölfer konnten den Rückstand auf den 4. Platz von 4 auf 3 Punkte und den auf Platz 1 von 8 auf 5 Punkte verkürzen und liegen damit wieder in Reichweite zu den Top4. Sevenig richtet seinen Blick jedoch nicht auf die Tabellenkonstellation aus, sondern konzentriert sich einzig allein auf den nächsten Gegner Philippsburg II: „Kommendes Wochenende möchten wir gerne in Philippsburg an die Leistung der letzten Woche anknüpfen, in dem Wissen, dass dies auch notwendig sein wird, um von dort etwas mitnehmen zu können. Wir haben uns gegen Philippsburg in den letzten Jahren immer schwergetan, mal sehen wie wir uns am Sonntag präsentieren werden.“ Prognose: Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren letzte Spiele von kleinen Höhen aber auch kleinen Tiefen gekennzeichnet waren. Konstanz ist für beide noch eine Art Zauberwort. Wer findet die Magie, dieses Spiel für sich zu entscheiden? Aufgrund des Tabellenvergleichs ist der FVW II favorisiert. FuPa traut diesem einen Auswärtssieg und damit die auch weiterhin Verfolgerrolle der bis dato besten vier Clubs zu.

So., 30.10.2022, 14:30 Uhr FC Huttenheim Huttenheim FC Weiher FC Weiher II 14:30 PUSH

Der FC Huttenheim musste beim FV Wiesental II seine 2. Saisonniederlage hinnehmen. Bis zur Pause holte man einen frühen 0:2-Rückstand auf, um sich dann durch in der 2. Hälfte drei weitere Gegentore doch noch deutlich mit 2:5 geschlagen geben zu müssen. FVH-Sportvorstand Levent Özcelik äußert sich Folgendermaßen: "Nach zwei schnellen Gegentoren konnten wir in der ersten Halbzeit zum 2:2 ausgleichen. Nach der Pause kamen wir nicht mehr richtig ins Spiel und ließen dem Zwölfer zu viel Platz zum Spielen. Die Tore fielen aber durch Standards und einen aus unserer Sicht nicht berechtigten Elfer. Da hatte der Schiri wohl seine Brille nicht mitgenommen. Sogar die Zwölfer schienen da überrascht." Seit dem 3. Spieltag lag Huttenheim stets auf mindestens Platz 3, fünfmal sogar auf dem 2. Rang. Von diesem ist man nun auf Position 4 abgestürzt. Wirklich verloren ist damit aber natürlich noch lange nichts, der Rückstand auf Platz 1 beträgt nach wie vor nur 2 Punkte, der auf die Plätze 2 und 3 nur einen Zähler. So sieht es auch Özcelik: "Trotzdem bin ich über die bisherige Saison mit meinem jungen Team sehr zufrieden. Niemand hätte uns den bisherigen Saisonverlauf vor der Runde zugetraut. Zudem ist die Saison noch lange und man wird sehen, was da alles noch passieren wird." Dennoch gilt: Will man nicht (vorerst) abreißen lassen, dann muss man nun seiner Favoritenrolle gegen Aufsteiger Weiher gerecht werden. Özcelik dazu: "Die Fehler vom vergangenen Spiel wurden analysiert und im Training dementsprechend Gas gegeben. Weiher II ist keineswegs zu unterschätzen. Von daher werden wir hochkonzentriert in dieses Spiel gehen." Für den FC Weiher II gab es zuletzt 3 Niederlagen und dabei in den letzten beiden Wochen gegen die Spitzenteams Forst II und Hambrücken II zwei der deutlicheren Art mit jeweils 6 Gegentreffern. FCW-Spielertrainer Oliver Dissert hält sich in seinem Rückblick auf das 1:6 gegen Hambrücken II und in seiner Vorschau auf das Spiel gegen das nächste Top4-Team Huttenheim jeweils kurz: „Der FV Hambrücken wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Wir konnten nur phasenweise mithalten. Dies reicht gegen so einen solchen Gegner nicht aus. Wir haben also noch Arbeit vor uns, damit wir mit den Großen in der Liga mithalten können. Die Huttenheimer kann ich sehr schlecht einschätzen. Aber sie werden nicht ohne Grund oben in der Tabelle stehen. Wir müssen unsere eigenen Fehler reduzieren, um hier etwas holen zu können. Wichtig ist, dass wir mal die Null halten.“ Prognose: Huttenheim hat bisher zuhause erst einmal knapp verloren. Weiher II konnte in der Fremde einmal gewinnen, in letzter Sekunde bei Graben-Neudorf II. Der Heimvorteil und die zwischen beiden Teams 10 Punkte Unterschied sprechen für die Huttenheimer.