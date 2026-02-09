In Halle wurde er nicht glücklich: Illertissen holt Jordi Wegmann Der 23-Jährige kehrt nach seiner unglücklichen HFC-Stippvisite in seine schwäbische Heimat zurück von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Jordi Wegmann, zuletzt für den Halleschen FC aktiv, verstärkt ab sofort den FV Illertissen. – Foto: Imago Images

Der FV Illertissen darf sich noch über Verstärkung für die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern freuen: In den vergangenen Tagen konnte der FVI den Transfer von Jordi Wegmann realisieren. Der 23-jährige Außenverteidiger bzw. Schienenspieler war zuletzt vereinslos. Zuvor stand er beim Nordost-Regionalligisten Hallescher FC unter Vertrag.

Jordi Wegmann, im Übrigen der Sohn des ehemaligen Allgäuer Bundesligastürmers Uwe Wegmann, durchlief die Nachwuchsabteilung des FC Augsburg, wo er in der U17 und der U19 in der Jugend-Bundesliga Erfahrungen sammeln durfte. Beim FCA vollzog er auch den Schritt in den Herrenbereich. In der Saison 2022/23 konnte er so richtig auf sich aufmerksam machen und erzielte in 25 Einsätzen durchaus beachtliche sechs Treffer. Der damalige Drittligist Hallescher FC wurde daraufhin auf ihn aufmerksam und lotste den jungen Schwaben im Sommer 2023 nach Sachsen-Anhalt. Seine Zeit in Halle stand allerdings unter keinem guten Stern











Nach seinem ersten Profieinsatz im August 2023 setzte ihn eine langwierige Knieverletzung außer Gefecht. Auch in der darauffolgende Saison 2024/25 - der Hallesche FC war mittlerweile in die Regionalliga abgestiegen - reichte es für Wegmann aufgrund der anhaltenden Probleme für keinen Einsatz. Nach dem unglücklichen Kapitel kehrt er nun in seine schwäbische Heimat zurück und wagt einen Neustart in Illertissen. "Ich bin sehr glücklich, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und hier die Chance zu bekommen. Bin glücklich wieder zuhause zu sein. Ich habe mich sehr gut in die Mannschaft eingefügt und freue mich extrem auf die Rückrunde und die kommende Zeit", erklärt Wegmann.





Unterdessen demonstrierte der FVI am vergangenen Wochenende seine gute Frühform. Drei Wochen vor dem Punkstspielstart mit dem Derby gegen den FC Memmingen setzten die Illertisser ein Ausrufezeichen und gewannen am Samstag beim österreichischen Zweitliga-Topteam Austria Lustenau mit 2:1.