Zeitgleich werden am Freitagabend in Höchstädt und Günzburg zwei Futsal-Landkreistitel vergeben. – Foto: Walter Brugger

In Günzburg und Höchstädt rollt der Ball Am Freitagabend steigen zwei Futsal-Landkreismeisterschaften +++ Dabei werden auch sechs Tickets für die Kreis-Endrunde Donau vergeben

Wer löst die Tickets für die Futal-Meisterschaft im Kreis Donau, die am 4. Januar in Günzburg über die Bühne geht? Mit dem SV Holzkirchen und dem FSV Reimlingen stehen zwei Teilnehmer bereits fest, sechs weitere werden am Freitagabend ermittelt. Kurz vor Silvester finden nämlich die beiden Titelkämpfe der Landkreise Günzburg (in der Günzburger Rebayhalle) und Dillingen (in der Höchstädter Nordschwabenhalle) statt.

Weil auch die Donau-Kreismeisterschaft in diesem Winter in Günzburg ausgespielt wird, kommen bei den dortigen Landkreistitelkämpfen gleich vier Teams weiter. Vorrangiges Ziel ist also, die Gruppenphase zu überstehen. Als Titelverteidiger startet in Günzburg der Kreisligist SpVgg Wiesenbach, der in der Vorrunde einen starken Eindruck hinterließ und auch diesmal zum Favoritenkreis gehört. Traditionell ehrgeizig präsentiert sich auch Bezirksligist SC Bubesheim, der mit Tayfun Yilmaz (zuletzt Türk GB Günzburg) einen Neuzugang verpflichtet hat und der gleich sein Debüt geben soll. Titelchancen werden zudem dem Bezirksliga-Spitzenreiter FC Günzburg und dem Kreisliga-Tabellenführer TSG Thannhausen eingeräumt. Der VfR Jettingen verzichtet in der Halle auf etliche Stammkräfte und zählt damit nicht zum engeren Favoritenkreis, als Außenseiter wollen der TSV Burgau, Türkiyemspor Krumbach und der TSV Krumbach überraschen. Favoriten kommen aus Lauingen