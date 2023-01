In Günzburg geht es um den Titel Nach zwei Wintern ohne Hallenturniere wird die schwäbische Futsalmeisterschaft wieder ausgespielt

Zwei Winter lang waren die Hallen für die Amateurfußballer geschlossen, alle Turniere wegen der Pandeme abgesagt. Und fast schien es, als würden die Fans nicht viel vermissen. Doch der Eindruck täuscht, gerade im Kreis Donau sind nach dem Wiederaufleben der offiziellen Meisterschaften die Hallen gut besucht. Höhepunkt war die Günzburger Landkreismeisterschaft mit 800 Fans. Und eben dort, in der Günzburger Rebayhalle, werden am Samstag (ab 12.30 Uhr) die schwäbischen Futsalmeister der Männer und Frauen ermittelt.

Mit dem Neustart der Hallenrunde ist Matthias Lingg, Bezirksspielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes und zugleich Turnierchef, durchaus zufrieden. „Es gab ja im Vorfeld viele Unwägbarkeiten. Im Allgäu standen beispielsweise nicht genügend Hallen zur Verfügung, sodass wir nur eine Endrunde ausspielen konnten – und die Teilnehmer dafür ausgelost wurden.“ Für Lingg, erst seit vergangenen April im Amt, ist es die erste Turniersaison und hat bei seinen Turnierbesuchen festgestellt, „dass die Fußballer wieder Lust und Laune am Hallenfußball haben.“

Wobei die Einschätzung für die Kicker von der Bezirksliga abwärts zutrifft, die höherklassigen Klubs in Schwaben haben die Halle weitgehend gemieden. Was auch damit zu tun hat, dass deren Terminplan eng getaktet und der Winter die einzige Zeit ist, in der mal ein paar Wochen Raum für andere Aktivitäten bleibt.

Beim Männerturnier um den Lotto-Bayern-Cup in Günzburg sind trotzdem zwei Bayernligisten am Start. Zumindest nominell. Für den Titelverteidiger FC Gundelfingen ist es der einzige Hallentermin des Winters, Türkspor Augsburg tritt mit seinem Kreisklassen-Team an und hat sich in der Qualifikation durchgesetzt.