In Grasbrunn geht‘s sofort zur Sache – erster Test gegen Ex-Spieler

Schaut ganz gut aus: Markus De Prato ist seit 13 Jahren Trainer beim TSV Grasbrunn und will in der 40 Mannschaften großen Liga „irgendwie den Klassenerhalt schaffen“. – Foto: Dieter Michalek

Der Kreisligist startet die Vorbereitung mit einem Testspiel gegen den FC Deisenhofen II. Dort arbeitet seit dem Sommer Michael Heigl als Co-Trainer – jahrelang Spieler beim TSV und guter Freund von Coach Markus De Prato.

Bis dato galt bei Markus De Prato eine goldene Regel: „Das erste und das letzte Training bestimmt die Mannschaft“, sagt der Coach, der seit 2013 den TSV Grasbrunn betreut. Doch als seine Kreisliga-Fußballer am Dienstag zum Vorbereitungsstart zusammengekommen sind, da gab entgegen dieser Leitlinie der 38-Jährige die Kommandos.

Die Mannschaft ist schon lange zusammen und kennt sich gut. Da wird es vor allem um Details gehen, die wir noch mal durchkauen.

Markus De Prato (Trainer TSV Grasbrunn)

Der Grund: Bereits an diesem Sonntag um 14.30 Uhr bestreitet Grasbrunn ein erstes Testspiel gegen den FC Deisenhofen II. Und dort wiederum ist seit dem Sommer ein alter Bekannter als Co-Trainer tätig: Michael Heigl, jahrelang Spieler beim TSV und guter Spezl von dessen Coach. „Den wollen wir schon herausfordern“, sagt Markus De Prato mit Blick auf das Vorbereitungsmatch. „Deshalb müssen wir schon in der ersten Woche fleißig sein.“

Neben Michael Heigl hat sich in der Saisonpause auch Benedikt Löhnert aus Grasbrunn verabschiedet; der 25-Jährige ist als Co-Spielertrainer zum TSV Oberpframmern gewechselt. Weitere Abgänge gab es nicht, jedoch werden Lukas Zessel und Carl Tewes aufgrund von schweren Verletzungen monatelang ausfallen.

All das macht es nicht unbedingt leichter für den Tabellensechsten der Vorsaison in der Kreisliga 3 – zumal der Club bislang noch keine Neuzugänge verpflichtet hat. Und doch betont Markus De Prato: „Ich bin relativ entspannt und mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden.“ Dessen ungeachtet habe sein Team in der kommenden Saison, in der es nur eine Kreisliga mit 40 Mannschaften gibt, ausschließlich ein Ziel: „Wir wollen irgendwie den Klassenerhalt schaffen“, sagt Markus De Prato.

Neun Absteiger, zehn Clubs gehen in die Relegation

Das dürfte schwer genug werden, schließlich wird es diesmal ganze neun Absteiger geben; weitere zehn Clubs müssen in der Relegation um den Ligaverbleib kämpfen. Um nicht zu diesen Mannschaften zu gehören, will der TSV Grasbrunn in den kommenden Wochen die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen. „Die Mannschaft ist schon lange zusammen und kennt sich gut. Da wird es vor allem um Details gehen, die wir noch mal durchkauen“, sagt der Trainer mit Blick auf die Vorbereitung.

Überdies wolle er einen Fokus auf Standardsituationen legen – offensiv wie defensiv. Schließlich bekomme man es wegen des Champions-League-Modus’ mit etlichen unbekannten Gegnern zu tun, sagt De Prato. „Da ist es vielleicht ein Vorteil, wenn man den anderen überraschen kann.“ (ps)