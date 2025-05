In Glött und Thannhausen kehren die neuen Besen gut

Markus Rickauer ist zurück auf der Trainerbank der SSV Glött und feierte beim FC Lauingen gleich einen Sieg. – Foto: Benjamin Rößle

In der Kreisliga West gehen die SSV Glött und die TSG Thannhausen mit neuen Trainern in den Schlussspurt. Und siehe da, die Glötter gewannen gleich das Derby beim FC Lauingen - und die TSG Thannhausen fertigte nach zwei sieglosen Partien das Schlusslicht TSV Burgau gleich mit 7:1 ab. Spitzenreiter bleibt die U23 des FC Gundelfingen, die beim 4:0-Sieg gegen den SV Neuburg auf den Faktor Routine setzte.



Schiedsrichter: Yannick Berger (Ehingen) - Zuschauer: 137 Nachdem die SSV Glött in akute Abtiegsgefahr geraten war, wechselten die Lilien den Trainer. Antis Chalkidis wurde beurlaubt, Markus Rickauer kehrt zunächst einmal bis Saisonende zurück. Mit dem 2:1-Sieg beim FC Lauingen feierte er gleich einen gelungenen Einstand. Der FCL startete stark und ging in der 31. Minute durch ein Kopfballtor von Michal Gere, nach einer Ecke von Abdulrazak Almuri, mit 1:0 in Führung. Doch die Lilien zeigten sich kämpferisch. In der 67. Minute erzielte Jonas Stutzmüller den Ausgleich. In der spannenden Schlussphase köpfte Philipp Strehle Glött in der 89. Minute per Kopfball zum Sieg.Schiedsrichter: Yannick Berger (Ehingen) - Zuschauer: 137



Schiedsrichter: Eugen Jaskolka (Igenhausen) - Zuschauer: 85 Im Donaustadion rang die SSV Dillingen dem Aufstiegsanwärter Türk Gücü Lauingen ein 2:2 ab. Adonis Isufi brachte Dillingen in der 48. Minute nach Vorarbeit von Alexander Kinder in Führung. Nur vier Minuten später glich Venhar Neziri für Lauingen aus, nachdem Hakan Kaya ihn bedient hatte. Das Spielchen wiederholte sich: Lars Jaud sorgte in der 61. Minute für die erneute Führung der SSV, als er nach einem Pass von Isufi ins Netz traf. In der letzten Minute der regulären Spielzeit sicherte Neziri mit seinem zweiten Tor den Punkt für Lauingen, erneut vorbereitet von Kaya.Schiedsrichter: Eugen Jaskolka (Igenhausen) - Zuschauer: 85



Schiedsrichter: Markus Bauer (Munzingen) - Zuschauer: 50 Für den SC Bubesheim ist nach dem 1:3 gegen die SpVgg Wiesenbach das Aufstiegsrennen gelaufen. Die SpVgg ging früh in Führung: In der 11. Minute traf Dominik Thoma nach einem Pass von Daniel Steck ins rechte obere Eck. Bubesheim glich in der 49. Minute durch Cemre Onay aus. Doch Wiesenbach blieb dran und erzielte in der 89. Minute durch einen Freistoß von Pierre Heckelmüller, der den Ball links um die Mauer drehte, das 2:1. In der Nachspielzeit machte Noah Schnitzler mit einem Treffer ins leere Tor alles klar.Schiedsrichter: Markus Bauer (Munzingen) - Zuschauer: 50

René Schröder (am Ball) half der Gundelfinger U23 mit seiner Routine beim 4:0-Sieg gegen den SV Neuburg/Kammel (links Kevin Grüner). Rodrigo Pinto Pires (rechts) steuerte ein Tor und eine Vorlage zum Sieg bei. – Foto: Walter Brugger



Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 70 Im Schwabenstadion feierte die U23 des FC Gundelfingen gegen den SV Neuburg/Kammel einen überzeugenden 4:0-Sieg. Der Spitzenreiter hatte für das Spiel den ehemaligen Regionalliga-Kicker René Schröder reaktiviert, außerdem feierte Bartosz Stacholski sein Debüt im grün-weißen Trikot. Beide halfen dem FCG mit ihrer Routine. Das Spiel begann fulminant: Bereits in der 2. Minute netzte Rodrigo Pinto Pires nach einer Vorlage von Luca Nelkner ein. Nur fünf Minuten später verhinderte Pinto Pires mit einem beherzten Einsatz den Ausgleich, als er einen Schuss von Maximilian Hutner blockte. In der 20. Minute erhöhte Neo Fähnle auf 2:0, als er einen hohen Ball von Lukas Schön ins lange Eck beförderte. Noah Sailer traf in der 33. Minute per abgefälschtem Schuss zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Nelkner in der 63. Minute, als er eine Hereingabe von Pinto Pires unter die Latte setzte.Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 100 Der TSV Balzhausen musste gegen den SV Scheppach eine unerwartete 1:3-Niederlage einstecken. Balzhausen hatte beim Kopfball von Rudolph die erste Chance und ging in der 14. Minute sogar in Führung. Dabei unterlief Scheppachs Kilian Merk ein Eigentor. Das gleiche Missgeschick unterlief Danny Obeser, der in der 37. Minute den Ball ebenfalls ins eigene Netz lenkte - 1:1. In der zweiten Halbzeit jubelten die abstiegsgefährdeten Scheppacher erneut. Ayhan Eskioglu sorgte per Fernschuss in der 69. Minute für die Führung. Robin Schläger machte in der 85. Minute mit einem Alleingang den 3:1-Sieg perfekt. Für Scheppach war es der zweite Auswärtserfolg binnen vier Tagen. Daran änderte selbst die Ampelkarte für Scheppachs Andreas Czejka in der 78. Minute nichts.Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 130 Im Derby zwischen dem SC Altenmünster und dem SV Holzheim fehlte das Salz in der Suppe. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams gab es keine Treffer zu bejubeln.Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 130

Andreas Weßling hatte nach dem jüngsten 1:1 gegen den FC Lauingen seinen Trainerstuhl bei der TSG Thannhausen räumen müssen, Keeper Liridon Rrecaj übernahm als Spielertrainer und durfte sich gleich über einen 7:1-Erfolg beim TSV Burgau freuen. Wobei Thannhausen auch Schützenhilfe erhielt, denn der Führungstreffer war ein Eigentor von Lukas Grüner (18.). Die TSG und erhöhte per Elfmeter durch Ibrahim Capar (37.). Burgau konterte das durch den Anschlusstreffer von Bleron Thaqi (40.), doch Thannhausen war diesmal nicht zu stoppen. Nach dem Seitenwechsel bauten Mateusz Staron (47.), Ibrahim Capar (54., 72.) und Meric Capar (58.) den Vorsprung aus. Einen weiteren Elfmeter verwertete Darijo Grmaca zum 7:1 (81.).

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 100