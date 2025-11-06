Die SG Sonnenhof Großaspach gastiert am kommenden Samstag zum 16. Spieltag der Regionalliga Südwest-Spielzeit 2025/26 bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anpfiff der Partie im Sportpark Johanissau in Fulda ist um 14 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Fakt ist, dass wir gegen die Mainzer U23 am vergangenen Samstag in dieser Saison einmal mehr große Moral sowie Charakter bewiesen haben. Wir geraten früh in Rückstand, schaffen es aber dann, die Partie auf unsere Seite zu drehen. Natürlich können wir uns im Nachhinein vorwerfen, dass wir zahlreiche gute Möglichkeiten nicht genutzt haben und längere Zeit in Überzahl waren und man hat im Nachgang auch eine gewisse Unzufriedenheit gespürt. Die Jungs wollen immer gewinnen und sie haben gemerkt, dass da deutlich mehr drin gewesen ist, was letztendlich für unseren unbedingten Siegeswillen spricht. In gewissen Bereichen müssen wir uns einfach noch weiterentwickeln, aber wir befinden uns auf einem gutem Weg. Mit Fulda kommt nun am kommenden Samstag zwar einerseits eine Premiere auf uns zu, andererseits erwartet uns aber in erster Linie ein unangenehm zu bespielender Gegner mit viel Körperlichkeit. Sie haben vor allem im Umschaltspiel in den letzten Partien gezeigt, dass sie sehr gefährlich werden können und sind zudem flexibel in ihrer offensiven Ausrichtung. Da müssen wir ausnahmslos dagegenhalten und werden uns daher – wie auch in den vergangenen Wochen – optimal darauf vorbereiten, um gerüstet zu sein.“

Die Personalsituation:

Für das Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Fulda hat Cheftrainer Pascal Reinhardt nach jetzigem Stand den kompletten Kader zur Verfügung.

Der Gegner:

Mit 16 Punkten aus den bisherigen 15 Saisonspielen belegt die SG Barockstadt Fulda- Lehnerz aktuell den 14. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Dabei ist das Team von Chefcoach Daniyel Cimen nun seit fünf Heimspielen ungeschlagen und zählt mit insgesamt sieben Unentschieden neben der SG Sonnenhof Großaspach und dem 1. FSV Mainz 05 II zu den Unentschieden-Königen der Liga. Das Ziel in dieser Saison ist für die Barockstadt klar definiert: Nach den Tabellenplätzen 11, 7, 10 und 14 in den vier vorigen Saisons soll sich „das Team entwickeln und eine gute Rolle in der Regionalliga Südwest spielen“, lautet der Ausblick des 40-jährigen Trainers und ehemaligen Bundesliga-Profis von Eintracht Frankfurt.

Die SG Barockstadt und der Dorfklub trafen noch nie in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Begegnung am kommenden Samstag im Sportpark Johanissau ist somit eine Premiere für beide Clubs. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Dominik Genthner (FC Sportfreunde 1910 Dossenheim) und seinen beiden Assistenten Jannik Ganji und Christopher Funk.

Rund um die Partie:

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website der SGB. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.