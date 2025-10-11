 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielbericht

In Gedanken bei Kai Licht - Spielbericht folgt morgen

KL B St. 15 Mosel
Minderlit.-H
Platten
Gestern, 19:45 Uhr
TuS 1919 Platten
Spvgg Minderlittgen-Hupperath
2
2
Abpfiff

Im Hinblick auf die extrem schweren Verletzungen unseres Spielers Kai Licht wird der Spielbericht erst morgen zur Verfügung stehen. Im Vordergrund steht nur Kai und seine Gesundheit. Wir sind zutiefst geschockt, bedanken uns aber auch im Namen von Kai bei allen Genesungswünschen die uns bislang erreicht haben. Kai, Du bist uns allen als vorbildlicher Sportler bekannt. Werde hoffentlich schnell und vollständig gesund. Die Gedanken der gesamten TuS Platten Familie sind bei Dir. 💙 Nr 7

11.10.2025, 14:38 Uhr
Ingo HergesAutor