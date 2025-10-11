Gegen Rosenheim sah die Mannschaft von Trainer Florian Beutlhauser (links mit grauem T-Shirt) recht gut aus. Daran wollen die Karlsfelder anknüpfen. – Foto: hab

"In Garmisch ist es immer schwer" – Karlsfeld vor Kellerduell

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld gastiert beim ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Garmisch-Partenkirchen – ein richtungsweisendes Spiel.

Karlsfeld – Dieses Duell könnte im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Südost richtungsweisend sein: Wenn der TSV Eintracht Karlsfeld an diesem Samstag (15 Uhr) beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen antritt, gastiert der Vorletzte beim Tabellenfünfzehnten. Nach dem überraschenden 1:1 gegen den Tabellenzweiten Rosenheim wollen die Karlsfelder den kleinen Aufwärtstrend bestätigen und endlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Heute, 15:00 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 15:00 PUSH

Trainer Florian Beutlhauser weiß um die Bedeutung der Partie: „Die Tabelle sagt natürlich alles. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, aber ich will den Druck ein Stück weit rausnehmen. Verlieren ist verboten – gewinnen wäre Gold wert.“ Entscheidend sei, was die Mannschaft auf den Platz bringe: „Einstellung, Wille, Leidenschaft – das sind die Dinge, die zählen.“ Dass Karlsfeld zuletzt gegen ein Spitzenteam seht gut aussah, gibt Zuversicht. Besonders in der zweiten Halbzeit gegen Rosenheim habe seine Mannschaft gezeigt, dass sie mit dem nötigen Einsatz und einer geschlossenen Mentalität bestehen könne. „Man erkennt schon einen kleinen Aufwärtstrend. Die Stimmung ist gut, die Jungs ziehen im Training voll mit“, sagt der Coach.