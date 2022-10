Steht er wieder nur an der Seitenlinie? Steinbachs spielender Trainer Pierre Bellinghausen. Foto: Ben

In Friedberg erwartet niemand etwas vom TSV Steinbach II Teaser HL: +++ Längst sind die Fußballer aus Haiger in der Hessenliga angekommen. Doch es fehlen die Punkte. Und nun wartet ein Großer in dieser Spielklasse +++

STEINBACH-HAIGER - Fußball-Hessenligist TSV Steinbach II tritt am Samstag (17 Uhr) bei Türk-Gücü Friedberg in der Rolle des Außenseiters an. Die Wetterauer liegen als Dritter nur vier Zähler hinter Ligaprimus FC Gießen. Sie gewannen fünf ihrer bisher sieben Heimauftritte und besitzen in der Spitze unter anderem mit Goalgetter Toni Reljic Klasseleute.