In Freilassing: Unterföhring jagt jagt vierten Sieg in Serie

Einsatz fraglich: Fabian Porr (hier bei seinem Fallrückzieher zum 3:2 gegen Hallbergmoos) hat gesundheitliche Probleme. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Andreas Faber, der in seinem Leben noch nie unter einem Mangel an Selbstvertrauen litt, konnte sich den FC Unterföhring im Abstiegskampf nie so richtig vorstellen. Nach drei Siegen in Serie sollte das Thema durch sein mit rund zehn Punkten Abstand nach hinten. Faber ist begeistert von dem Mut und der offensiven Klasse seiner Mannschaft. Beim 5:2 gegen Hallbergmoos verweist er zu Recht darauf, dass man die beiden Tore des Gegners ohne Not zugelassen hat und selbst neben einer Handvoll Tore noch eine Menge eigener Möglichkeiten liegen gelassen.

FCU-Fußball hat das Zeug zum Markenzeichen. Das ist die Kombination von Fußball mit Mut, Frechheit und Herz. Alles zusammen brachte dem FC Unterföhring zuletzt einen sehr überzeugenden 5:2-Sieg gegen die Spitzenmannschaft Hallbergmoos . Nun gastiert der Landesligist beim ESV Freilassing (Samstag, 16 Uhr) und gefühlt haben die Unterföhringer das Thema Abstieg abgeschlossen. Trainer Andreas Faber sah die Gala der Vorwoche nach seinem Kurzurlaub per Video, und dabei wurde ihm so richtig warm ums Herz.

„Wenn du gegen eine Mannschaft wie Hallbergmoos nur dreieinhalb Torchancen zulässt“, sagt Faber, „dann war das richtig gut.“ Mit diesem Mut werde man nun in Freilassing auf die Jagd gehen nach dem vierten Sieg in Serie. Der Landesliga-Zwölfte ist mit einem Punkt aus drei Spielen und kernigen acht Gegentoren schlecht in die Saison gestartet und droht jetzt bedrohlich in den Abstiegssog hineingezogen zu werden.

Der Unterföhringer Trainer steht mit seiner Mannschaft im Mittelfeld der Liga, wo es nur eine Handvoll Mannschaften gibt, für die nach vorne und hinten nicht wirklich viel geht. Faber sagt aber auch deutlich, dass die Saison noch lange nicht beendet ist: „Wir haben jetzt 35 Punkte und wollen die 40 voll machen. Dann wollen wir die 50 Punkte schaffen. Damit wäre die Saison in Ordnung – nicht mehr und nicht weniger.“

Nach der starken Leistung aus der Vorwoche gibt es grundsätzlich keinen Bedarf zu großen Änderungen. Gesundheitlich stehen Fragezeichen hinter Angreifer Fabian Porr, der mit seinem Fallrückzieher zum 3:2 gegen Hallbergmoos das FCU-Tor des Jahres geschossen hat. Das könnte eine Chance bieten für den jungen Tobias Hohenberger, der bislang drei Kurzeinsätze hatte. (nb)