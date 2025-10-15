In Fels: Augusto Martins seit vergangenem Wochenende Cheftrainer

Mitte September hatte sich Erstdivisionär AS Rupensia Lusitanos Fels von seinem Trainer José Alberto Lessa getrennt. Seitdem war der Posten vakant bzw. durch eine Interimslösung besetzt.

Der Nachfolger ist Augusto Martins, um den es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden war. Letztmals war er in der Saison 2021-2022 mit der US Esch in der Ehrenpromotion als Trainer aktiv. Er wird von Paulo Martins Dias assistiert werden.