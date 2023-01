In Essenbach: Zehn U19-Teams ermitteln Bayerischen Meister Auch ohne die ganz großen Namen suchen die A-Junioren am Samstag ihren Titelträger

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Vorrunden-Gruppen für die Bayerische Hallenmeisterschaft der U19-Junioren 2023 ausgelost. Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann zog bei der auf YouTube übertragenen Auslosung die Gruppen für das Landesfinale in der Eskara-Halle am kommenden Samstag (21. Januar, 10 Uhr) im niederbayerischen Essenbach aus dem Lostopf.

In Gruppe A bekommt es der FC Eintracht Bamberg (Vizemeister Oberfranken, Landesliga) mit dem niederbayerischen Titelträger JFG Befreiungshalle Kelheim (Bezirksoberliga), den beiden Bayernligisten FC Stätzling (Vizemeister Schwaben) und SG Quelle Fürth (Bezirksmeister Mittelfranken), sowie dem oberbayerischen Bezirks-Champion Türkgücü München (Landesliga) zu tun.



Auch Gruppe B ist hochkarätig besetzt: Landesligist SV Raigering (Vizemeister Oberpfalz) trifft neben dem FC Memmingen (Bezirksmeister Schwaben) aus der Bayernliga auch auf die beiden Bezirksoberligisten JFG Maindreieck Süd (Bezirksmeister Unterfranken, Bezirksoberliga) und JFG FC Stiftland (Bezirkssieger Oberfranken). Zudem kommt es zur Neuauflage des Oberpfälzer Bezirksfinals: Die JFG 3 Schlösser-Eck (Bezirksoberliga) komplettiert die Gruppe B.



„Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Essenbach dürfen sich auf spannende und ausgeglichene Partien freuen, das haben bereits die Bezirksfinals eindrucksvoll gezeigt. Ich erwarte hochklassigen A-Junioren-Futsal in Essenbach“, sagte Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann nach der Ziehung der Vorrundengruppen. Der Bayerische Hallenmeister der U19-Junioren qualifiziert sich für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft (Samstag, 4. März 2023 in Hessen).