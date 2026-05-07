In Essen tritt der FC Sportfreunde Rüttenscheid auf die Bühne Aus dem VfL Sportfreunde Rüttenscheid und der DJK RSC Rüttenscheid wird ab dem 1. Juli der FC Sportfreunde Rüttenscheid. von Markus Becker · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Logo und neue Farben des FC Sportfreunde Rüttenscheid sind noch zu klären. – Foto: IMAGO IMAGES

Nach dem erst im vergangenen November fertiggestellten Kunstrasenplatz erstrahlt der VfL Sportfreunde Rüttenscheid zur neuen Saison auch unter neuem Glanz - nämlich in in einem neuen Namen. Dann wird nämlich die Fußballabteilung mit jener der DJK RSC Rüttenscheid zusammengelegt.

RSC Essen wird aufgelöst "Ab dem 1. Juli wird es einen gemeinsamen Fußballverein aus den Spielerinnen und Spielern der Sportfreunde 07 und des RSC Rüttenscheid geben", teilt der Vorstand der Sportfreunde in den sozialen Medien mit. "Es ist keine klassische Fusion im rechtlichen Sinne, sondern ein Zusammengehen auf Augenhöhe." Demnach wird die Fußballabteilung des RSC aufgelöst. Die dort gemeldeten Spieler sollen sich künftig bei den Sportfreunden anmelden. Aktuell stellt der RSC zwei Mannschaften in der Kreisliga C.

Bislang nutzten beide Vereine gemeinsam die Anlage an der Veronikastraße. Um potenzielle Konflikte zu vermeiden, entschieden sich die Verantwortlichen nun zum Schulterschluss. "Wir konnten das gut erklären. Und die Spielerinnen und Spieler der Senioren-Teams, die das betrifft, kennen sich eh untereinander“, sagte Kai-Hendrik Haß, 1. Vorsitzender der Sportfreunde, gegenüber der WAZ. Unterschiedliche Meinungen in beiden Vereinen Der Zusammenschluss verlief allerdings nicht völlig ohne Widerstand. "Eine Fusion war längere Zeit schon Thema bei beiden Vereinen. Vereinsintern gab es unterschiedliche Meinungen“, erklärte Maik Henkies, Abteilungsleiter des RSC. "Es gab die Problematik, dass die Fußballabteilung beim RSC eine Sparte vom Gesamtverein ist. Nach Vorstandsentscheidung des RSC wurde dann von einer Fusion Abstand genommen.“