Ligavorschau
Ouhad Junusov im blauen Trikot der SG Eschenburg II trifft einmal mehr - hier gegen den TSV Eibach mit Younes Khademi (l.) und Torhüter Luca Weiershausen. © Jörg Heinrich
Ouhad Junusov im blauen Trikot der SG Eschenburg II trifft einmal mehr - hier gegen den TSV Eibach mit Younes Khademi (l.) und Torhüter Luca Weiershausen. © Jörg Heinrich

In Eschenburg kommt Derby-Stimmung auf

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Vor dem dritten Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg: Im Duell SG Eschenburg II - SG Roth/Simmersbach geht es am Sonntag ab 13 Uhr um mehr als drei Punkte +++

Dillenburg. Der dritte Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg verspricht erneut Spannung, Derby-Fieber und einige wegweisende Begegnungen. Einige Teams wollen ihren starken Saisonstart bestätigen, andere wiederum stehen bereits unter Zugzwang. Die Trainer blicken mit unterschiedlichen Gefühlen auf das Wochenende – doch eines haben sie alle: Die Hoffnung auf drei Punkte.

