In Eschenburg kommt Derby-Stimmung auf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. Der dritte Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg verspricht erneut Spannung, Derby-Fieber und einige wegweisende Begegnungen. Einige Teams wollen ihren starken Saisonstart bestätigen, andere wiederum stehen bereits unter Zugzwang. Die Trainer blicken mit unterschiedlichen Gefühlen auf das Wochenende – doch eines haben sie alle: Die Hoffnung auf drei Punkte.