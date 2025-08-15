In Eschenburg kommt Derby-Stimmung auf

Dillenburg. Der dritte Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg verspricht erneut Spannung, Derby-Fieber und einige wegweisende Begegnungen. Einige Teams wollen ihren starken Saisonstart bestätigen, andere wiederum stehen bereits unter Zugzwang. Die Trainer blicken mit unterschiedlichen Gefühlen auf das Wochenende – doch eines haben sie alle: Die Hoffnung auf drei Punkte.