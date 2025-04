In Erkenschwick knallt es - Sponsoren und Vorsitzender sauer

Nach der sang- und klanglosen 0:5-Pleite gegen den ASC 09 Dortmund am vergangenen Samstag ist die Stimmung bei der SpVgg Erkenschwick jedoch endgültig auf dem Tiefpunkt angelangt. Nach einer desaströsen Rückrunde mit bislang lediglich fünf Punkten aus elf Partien ist das Umfeld sauer. Der Vorsitzende Olaf May hat am gestrigen Montag eine drastische Maßnahme in der Lokalpresse "Stimberg Zeitung" verkündet. Den Spielern wird das Geld gekürzt!

Nur ein ganz kurioser Saisonendspurt könnte noch für eine sensationelle Wende sorgen. Concordia Wiemelhausen gewann am Wochenende gegen die SpVgg Vreden mit 4:0. Es war nach dem annullierten Sieg gegen den aufgelösten TuS Bövinghausen der erst zweite Dreier in diesem Jahr. Doch würden die Bochumer plötzlich auch ihre vier restlichen Spiele gewinnen, wäre die SpVgg Erkenschwick noch unter Zugzwang. Die Schwicker haben noch sieben Partien vor der Brust, ein einziger Sieg würde den Klassenerhalt endgültig perfekt machen.

„Die Leute sollen mich verstehen, es geht doch nie um mich oder um irgendjemanden allein. Es geht einzig um den Verein. Es geht um unsere Fans und um alle, die zu uns halten und unterstützen, kurz: Um alle, die aus unserem Verein das machen, was wir sind. Nach den Schlechtleistungen der letzten Wochen müssen wir reagieren. Ich habe den Spielern eine Kürzung der Bezüge verkündet für den Moment. Das Geld ist nicht weg, das können sich die Spieler wieder verdienen. Das, was gegen Dortmund und in den letzten Wochen zu sehen war, war Arbeitsverweigerung", redet May Klartext.

Weiter führt er aus: "Es geht nicht nur in eine Richtung. Als es gut lief, habe ich zum Teil als die Mannschaft noch am Ballermann war, dafür gesorgt, dass es ihnen an nichts mangelt. Jetzt ist es aber so, dass mich mehrere Sponsoren ansprechen und ganz klar sagen: Für diese Leistungen zahlen wir kein Geld. Unsere Fans und Sponsoren, möchten sehen, dass sie sich das Geld verdienen und für diesen Verein in den letzten Wochen alles geben und nicht ihre Zeit absitzen.“