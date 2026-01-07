In England unglücklich: Schweinfurter Damion Downs wechselt zum HSV

Er war einer der Shootingstars des 1. FC Köln in der vergangenen Aufstiegssaison: Damion Downs , geboren im unterfränkischen Werneck (Lkr. Schweinfurt) und fußballerisch beim 1. FC Schweinfurt 05 groß geworden, rief sogar die Scouts England auf den Plan. Stolze acht Millionen Euro legte schließlich Premier League-Absteiger FC Southampton auf den Tisch, um sich die Dienste des 21-jährigen Angreifers zu sichern.

Doch an der englischen Südküste lief es für den großgewachsenen Stürmer (1,93 Meter) von Anfang an überhaupt nicht nach Wunsch. Elfmal kam er bislang zum Einsatz in der in der Championship, der 2. Liga Englands, ein Torerfolg war ihm bislang nicht vergönnt. Noch schlimmer für ihn: Seit seinem Kurzeinsatz gegen Leicester City am 25. November ist er überhaupt nicht mehr berücksichtigt worden. Kein Wunder, dass sich der Unterfranke in Southampton nicht unbedingt wohlfühlt und einen Tapetenwechsel anstrebt.





Deshalb kehrt Damian Downs nun schneller als erwartet in seine Heimat nach Deutschland zurück und wird bis zum Saisonende an den Hamburger SV ausgeliehen. Zudem hat sich der HSV auch eine Kaufoption gesichert. Downs will in der Bundesliga wieder in die Spur finden. "Ich freue mich extrem, beim HSV sein zu dürfen und auf die gemeinsame Reise mit dem Club. Ich hatte gute Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen ich ein gutes Gefühl für die Aufgabe entwickelt habe. Nun kann ich es kaum erwarten, meine Stärken auf dem Platz einzubringen und in der Bundesliga wieder auf dem höchsten Niveau in Deutschland zu spielen", so der Offensivmann in der vom Verein veröffentlichten Mitteilung.