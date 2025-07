In einer Woche ist Saisonbeginn!

Für Atert Bissen steht die bislang größte Saison in der Vereinsgeschichte an. Nie zuvor spielte man in der 1.Liga, doch mit dem neu verpflichteten Trainer Vitor Pereiro sowie Spielern wie z.B. Fine Bop , Daniel Da Mota oder auch Dave Turpel und deren Erfahrung wird man sicher ein wichtiges Wörtchen im Abstiegskampf mitreden, um bei seinem Ziel, sich mittelfristig in der BGL Ligue zu etablieren, einen ersten Schritt gehen zu können.

Käerjeng gelang nicht nur der sofortige Wiederaufstieg, sondern man machte mit der Verpflichtung von Nationalspieler Lars Gerson auch auf dem Transfermarkt auf sich aufmerksam. Unter dem neuen Cheftrainer David Vandenbroeck geht man die Mission Klassenerhalt an, die vom Leistungsvermögen her möglich sein sollte.

Thomé: „Die Mannschaft ist in diesem Jahr viel ausgeglichener“

Zur voraussichtlich breiten Gruppe, die um den Kassenerhalt kämpfen wird, zählt auch Hostert, wenngleich manche es für möglich halten, dass die Grünewälder Potenzial auf die obere Tabellenhälfte haben, dies auch ohne Avdusinovic, den man nach Niederkorn ziehen lassen musste. Trainer Marc Thomé:

„Unser Saisonziel ist auch in diesem Jahr, den Klassenerhalt so früh wie möglich klar zu machen. Dies gelang uns in der vergangenen Spielzeit, wodurch wir früh auf dem Transfermarkt aktiv werden konnten. Zunächst verpflichteten wir einige luxemburgische Spieler, danach hatten wir dann mehr Zeit, uns auf ausländische Neuzugänge zu konzentrieren. Vielleicht glückt es uns, wieder einen Ausnahmespieler zu uns zu lotsen. Die Mannschaft ist in diesem Jahr viel ausgeglichener, 16 oder 17 Spieler kommen für unsere Startelf in Frage. Das ist für das Trainergespann interessant.“

👉 Saisonziel: Klassenerhalt

👉 Transfers

👉 Kader

👉 Spielplan

Wird geladen…

Ganz ähnlich wie in Hostert könnte sich die Saison in Rodange gestalten. Zwar musste man den Abgang von Keeper und Leader Mfa hinnehmen, doch auf der anderen Seite überraschte man mit den Verpflichtungen von z.B. Aldin Skenderovic und Filip Bojic. Vorrangiges Ziel ist es, auch nach dem Sommer 2026 in der BGL Ligue zu spielen und man möchte dieses so schnell wie möglich erreichen.

👉 Saisonziel: Klassenerhalt

👉 Transfers

👉 Kader

👉 Spielplan

Einmal mehr befindet sich Rosport im Umbruch, einmal mehr konnte man Leistungsträger nicht halten. Frederick Kyereh kehrt am Camping aber in die BGL Ligue zurück, wie die weiteren Neuzugänge muss man aber schauen, wie sich das Gesamtpaket entwickeln wird. Und man muss sehen, ob der Substanzverlust über die Jahre betrachtet nicht so groß ist, dass er irgendwann nicht mehr für die 1.Liga reicht – ähnlich wie bei Fola Esch in den vergangenen Jahren.

👉 Saisonziel: Neuaufbau

👉 Transfers

👉 Kader

👉 Spielplan

Petingen trennte sich bereits während der Saisonvorbereitung vom erst neu verpflichteten Trainer Kiril Rachev. Zu einem möglichen Nachfolger wurde bislang nichts bekannt. Dass dies nicht unbedingt nach einer idealen Vorbereitung klingt, dürfte auf der Hand liegen. Königstransfere sollten die von Gustavo Hemkemeier sowie vor allem auch von Steve Noode vom österreichischen Erstligisten Altach sein. Eine Standortbestimmung fällt eine Woche vor Saisonbeginn vor allem wegen der Trainerfrage schwer, früh den Klassenverbleib zu sichern ist das vorrangige Ziel.

👉 Saisonziel: Klassenerhalt

👉 Transfers

👉 Kader

👉 Spielplan