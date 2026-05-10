"In einen Rausch gespielt": Tönnies schwärmt nach Offensiv-Gala Oberliga Niederrhein: Im Fußball gehören immer zwei dazu. So war die Schlussphase im Oberliga-Topspiel zwischen den KFC Uerdingen und der SpVg Schonnebeck nicht nur eine erschreckende Vorstellung der Krefelder, sondern auch eine berauschende Offensivleistung der Essener Hausherren. von Markus Becker · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

Dirk Tönnies war nach dem 6:1-Sieg seiner Schützlinge gegen den KFC voll des Lobes. – Foto: Markus Becker

Die SpVg Schonnebeck hat dem KFC Uerdingen mit dem 6:1 nicht nur eine empfindliche Niederlage beigebracht, sondern den Aufstiegshoffnungen der Krefelder wohl den entscheidenden Schlag versetzt. Während Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies nach einer „fast perfekten Halbzeit“ ins Schwärmen geriet, fand KFC-Coach Julian Stöhr deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft.

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Dass das Ergebnis am Ende vielleicht etwas zu hoch ausgefallen sei, wollte der 48-Jährige gar nicht groß bewerten. Viel wichtiger war ihm, welches Potenzial seine Mannschaft besonders in der Schlussphase offenbarte. Tönnies hob dabei auch die jungen Spieler hervor, die nach ihrer Einwechslung sofort funktionierten. Mario Elias Lopes und Kevin Kourouma erzielten als Joker das 4:1 und 6:1. Den dritten Treffer erzielte der 20-jährige Cedric Zajkowski, sein erstes Tor unter den Senioren. "Mit dem frischen Blut haben alle gezogen. Dann ist das Spiel komplett in unsere Richtung gegangen.“

Schonnebeck behielt einer hitzigen und kampfbetonten Partie einen kühlen Kopf. – Foto: Markus Becker

Der große Druck sei bei seiner Mannschaft inzwischen ohnehin verschwunden. Die Schwalben haben sich schon vorzeitig aus dem Aufstiegskampf verabschieden und können nun frei aufspielen. "Die Jungs sollen den Tag genießen“, sagte Tönnies, der seiner Mannschaft nach der Gala sogar einen zusätzlichen freien Tag spendierte. Stöhr fordert eine Reaktion Ganz anders war die Stimmungslage beim KFC Uerdingen. Julian Stöhr sprach nach der Partie von einem "Offenbarungseid“ und nahm seine Mannschaft ungewöhnlich hart in die Pflicht.

Ein Tag zum Vergessen für Julian Stöhr und den KFC. – Foto: Markus Becker