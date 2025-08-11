Nach Rückstand: Kammerberg feiert nächsten Dreier. – Foto: Michalek

In einem „sehr schwierigen Spiel" die Nerven bewahrt – Kammerberg erneut siegreich Bezirksliga Nord

Trotz 1:0-Rückstand zur Pause: SpVgg Kammerberg gelingt gegen Fatih Ingolstadt der nächste Sieg. Am Ende gewinnt Kammerberg 3:1.

Zur Pause sah es nach der zweiten Saisonniederlage für die SpVgg Kammerberg aus, doch nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu auf. Der Lohn: Ein 3:1 (0:1)-Heimerfolg im Bezirksliga-Duell gegen den FC Fatih Ingolstadt, der die Kammerberger an ihre Grenzen brachte. Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr SpVgg Kammerberg Kammerberg FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Spor Ingolstadt 3 1 Abpfiff

„Es war ein schwieriges Spiel. Sie waren aggressiv, sehr kommunikativ und haben früh auf Zeit gespielt“, sagte Medeleanu nach dem Aufeinandertreffen über den Gegner. Tatsächlich ließ sich seine Mannschaft davon in der ersten Halbzeit ganz schön aus dem Rhythmus bringen. „Die Jungs sind etwas nervös geworden“, wusste der Coach. Dennoch erarbeiteten sich die Kammerberger vor dem Seitenwechsel die klareren Möglichkeiten, verpassten es aber, in Führung zu gehen. Fatih nutzte seine beste Gelegenheit hingegen eiskalt: In der 45. Minute traf Attila Demir zum 0:1. „Dabei müssen wir eigentlich zur Pause führen“, ärgerte sich Medeleanu.