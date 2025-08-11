In einem „sehr schwierigen Spiel“ die Nerven bewahrt – Kammerberg erneut siegreich

Trotz 1:0-Rückstand zur Pause: SpVgg Kammerberg gelingt gegen Fatih Ingolstadt der nächste Sieg. Am Ende gewinnt Kammerberg 3:1.
Zur Pause sah es nach der zweiten Saisonniederlage für die SpVgg Kammerberg aus, doch nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu auf. Der Lohn: Ein 3:1 (0:1)-Heimerfolg im Bezirksliga-Duell gegen den FC Fatih Ingolstadt, der die Kammerberger an ihre Grenzen brachte.
„Es war ein schwieriges Spiel. Sie waren aggressiv, sehr kommunikativ und haben früh auf Zeit gespielt“, sagte Medeleanu nach dem Aufeinandertreffen über den Gegner. Tatsächlich ließ sich seine Mannschaft davon in der ersten Halbzeit ganz schön aus dem Rhythmus bringen. „Die Jungs sind etwas nervös geworden“, wusste der Coach.
Dennoch erarbeiteten sich die Kammerberger vor dem Seitenwechsel die klareren Möglichkeiten, verpassten es aber, in Führung zu gehen. Fatih nutzte seine beste Gelegenheit hingegen eiskalt: In der 45. Minute traf Attila Demir zum 0:1. „Dabei müssen wir eigentlich zur Pause führen“, ärgerte sich Medeleanu.
Die Reaktion nach dem Wiederanpfiff ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 59. Minute wurde ein Freistoß von Alexander Nefzger von der gegnerischen Mauer abgefälscht und landete unhaltbar im Netz – das 1:1 für die Spielvereinigung. „Etwas glücklich, aber wichtig“, kommentierte der Trainer den Ausgleich. Nur sieben Minuten später vollendete Florian Machl einen schön herausgespielten Angriff zur 2:1-Führung.
Kammerberg kontrollierte nun die Partie, während von den Gästen offensiv kaum noch etwas kam. Die einzige Ausnahme war allerdings ein Hochkaräter, doch Verteidiger Peter Graf klärte per Kopf auf der Linie und verhinderte so den Ausgleich. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Damjan Knetemann mit einem platzierten Schuss zum 3:1 alles klar (90.+2).
„Es war ein Nervenspiel“, bilanzierte Medeleanu. „Am wichtigsten sind die drei Punkte.“ Mit dem Sieg hat Kammerberg den Aufschwung aus dem Garching-Spiel (3:0-Sieg) untermauert und sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt – ein guter Start in die Englische Woche mit dem Pokalspiel im Sparkassencup gegen den TSV Dachau 1865 am Dienstag, 12. August, um 18.30 Uhr.