In einem insgesamt sehr schwachen Spiel

Auch Dönitz krönte seine guten Leistungen aus den letzten Wochen und konnte erneut eine Ecke von Hannes auf den kurzen Pfosten ohne große Mühe per Kopf vollstrecken. (55. Minute)

Das schönste Ereignis aus Listruper Sicht war sicherlich das 5:0 erzielt von Thomas "Thommy" Hülsing, der einen Steckpass von Hannes im 1 gegen 1 verwertete und somit seinen ersten Treffer im Seniorenbereich erzielte.

Insgesamt ein verdienter Sieg für die Jungs um Coach Manu, doch über das ein oder andere Gegentor hätten sich die Männer nicht beschweren dürften. Baccum scheiterte mehrfach aus aussichtsreichen Positionsn teils mit Slapstick oder einfach Unvermögen. Dennoch wünschen wir den Jungs aus Baccum viel Erfolg für die weitere Saison.

Weiter geht es am kommenden Freitag 19:30 Uhr beim FC 27 Schapen II mit dem neunten Auswärtsspiel der Jungs am Stück, ehe man am 11. und 18. November mit zwei Heimspielen am Freitagabend jeweils um 19;30 Uhr gegen Leschede III und Germania Thuine II die Hinrunde und das Fußballjahr 2022 ausklingen lässt.