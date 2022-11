"In eigener Sache"

Vorneweg möchte ich kurz Danke sagen für das durchweg positive Feedback, welches ich für meine Arbeit für den SVK von allen Seiten bekomme. Ich bin jederzeit offen für Lob und positive Rückmeldungen sowie für konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge. Sprechen Sie mich gerne nach den zahlreichen Heim- oder Auswärtsspielen des SV Kaisersbach an und sagen Sie mir ihre Meinung. Aber nun zum eigentlichen Thema. Die Vorrunde ist inzwischen vorbei und wir bewegen uns mit dem Heimspiel gegen Germania Bietigheim mit großen Schritten in Richtung Winterpause und damit in die Fußballfreie Zeit zumindest was den Vereinsfußball angeht. Ich möchte an dieser Stelle nicht anfangen über das Für und Wider zu diskutieren, eine WM im Winter zu spielen oder das besagte Turnier in einen Wüstenstaat mit sehr begrenzter Fußballkultur und zum Zeitpunkt der Vergabe mit einer nicht vorhandenen Infrastruktur zu geben. Für alle, die sich, aus welchen Gründen auch immer, dazu entschlossen haben diese WM nicht zu verfolgen, habe ich mit tatkräftiger Unterstützung der Spieler und des Trainerteams etwas vorbereitet, was Ihnen und Euch die Wartezeit bis es wieder losgeht etwas verkürzen soll. Der Dezember steht vor der Türe und in jeden guten Dezember gehört ein Adventskalender. Deswegen wird es hier auf FuPa ab morgen bis zum 24. Dezember jeden Tag ein "SVK Adventskalender Türchen" geben, in dem ein Spieler oder ein Trainer vorgestellt bzw. interviewt wird. Den Anfang machen wird standesgemäß hinter dem ersten Türchen unsere Nummer Eins Walter Timo "Chald" Duschek.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch noch im Namen der Mannschaft und des Trainerteams bei unseren zahlreichen Unterstützern und Sponsoren ohne die, die Arbeit, die wir machen, nicht in dem Maße möglich wäre. Allen voran den größtmöglichen Dank natürlich die Zuschauer und Fans des SV Kaisersbach ohne die es nur halb so viel Spaß machen würde. Des Weiteren auch vielen Dank an ERGO Versicherungen, Daniel Hermann in Welzheim, Autohaus Gall in Kaisersbach, Michael Selig Außenwerbung in Murrhardt, Pizzeria Ionio in Welzheim, Köln Kellerbar in Welzheim und Sport Schwab in Murr für die Bereitstellung von Trikots, Mannschaftskleidung, Bällen und sonstigem Trainingszubehör. Außerdem ein gesonderter Dank an die Vitalwelt Apotheke in Murrhardt für die Bereitstellung und regelmäßige Befüllung unseres Medizinkoffers.



Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich Ihnen und Euch eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest wünsche. Mögen all die schlechten Dinge wie Corona und der Krieg in der Ukraine bald der Vergangenheit angehören und die schönen Dinge, die Sie und wir alle in 2022 erlebt haben, möglichst lange in Erinnerung bleiben. Für 2023 wünsche ich uns allen an erster Stelle viel Gesundheit, wieder ein wenig mehr Normalität und sehr viel mehr Miteinander statt Gegeneinander und natürlich sehr viele Siege und schöne Stunden auf dem Sportplatz unseres SVK!



Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 wünscht



CP