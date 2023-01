In Ehringshausen hält der Budenzauber Einzug Teaser HALLE: +++ Es ist nach zweijähriger Unterbrechung fast schon ein Ritual an Januar-Wochenenden: Fußball-B-sLigist SV Kölschhausen tartet sein Hallenturnier +++

Kölschhausen/Ehringshausen. Niedergirmes, Dutenhofen, Werdorf. Sie alle hatten bereits in diesem Winter ihr Fußball-Hallenturnier, nachdem pandemiebedingt zwei Jahre lang pausiert werden musste. Nun ist am Wochenende der Fußball-B-Ligist SV Kölschhausen Gastgeber. Zum elften Mal trägt der Tabellenzweite der Fußball-B-Liga Wetzlar sein Indoor-Turnier aus. Allmählich werden die Wochenendveranstaltungen zum festen Bestandteil eines Fußball-Januars, möchte man meinen. Der geneigte Fan muss in der Winterpause also nicht auf seinen Sport verzichten und kann hochkarätigen Budenzauber genießen.