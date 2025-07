In Dundee: mutiges Strassen im Pech

Physisch völlig auf der Höhe, drängten die Gäste in der Schlussphase auf den Ausgleich. Myre hatte in der 83.' eine gute Gelegenheit, als er mit einem Kopfball an Keeper Kucherenko scheiterte. Nach einem Angriff über halblinks kam der Ball in der Nachspielzeit auf De Souza, der von Höhe des Elfmeterpunktes ebenfalls an Kucherenko scheiterte - ein Durchlassen auf seinen Mitspieler im Rücken wäre wohl die bessere Alternative gewesen.

Am Ende war es ein Arbeitssieg für United, was jedoch die Leistung der Gäste nicht schmälern soll. Mit viel Tempo und einer starken Physis machte Strassen seinen schottischen Gastgebern das Leben sehr schwer. Einzige negativen Punkte für den FC Una waren, dass man sich nicht mit einem positiven Ergebnis belohnte und vielleicht zu spät konkret vor dem United-Tor wurde.

„Noch alles offen für das Rückspiel“

Strassens Sommer-Neuzugang Eric Brandenburger gegenüber FuPa: „Unser Ziel war es, die ersten 20 bis 25 Minuten ohne Gegentor zu überstehen, da wir davon ausgehen mussten, dass Dundee United mit dem Publikum im Rücken von Beginn an offensiv agieren würde. Dies ist uns gelungen, wir fanden sehr gut ins Spiel. Wir spürten, dass sie nervöser wurden, je länger die Begegnung dauerte. Das Stadion wurde viel ruhiger. Gleich bei ihrer ersten Gelegenheit nach der Pause hatten sie viel Glück beim 1:0. Doch das gehört zum Fußball dazu.

Wir ließen den Kopf danach aber nicht hängen. Wir rissen uns zusammen und hielten auch in der 2.Halbzeit sehr gut mit. Es ist noch alles offen für das Rückspiel. United wird selber auch gemerkt haben, dass wir gut mitspielten und dass es nicht so einfach ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Am kommenden Donnerstag wird das Differdinger Stadion (d.Red.: wohin Strassen ausweicht) brennen. Die kleinen Details die zu einem besseren Ergebnis fehlten waren im letzten Drittel zu suchen. Wir kamen oft bis dahin, doch dort fehlte es oft am letzten Pass oder es wurde nicht die richtige Entscheidung getroffen.“

Statistiken

