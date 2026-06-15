In drei Jahren Landesliga? Fatihspor Essen steckt sich hohe Ziele

Mit einem Durchmarsch von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga gelang Fatihspor Essen erstmals der Sprung auf die überkreisliche Bühne. Nach zwei Spielzeiten war das Kapitel zunächst allerdings wieder beendet. Der Abstieg zieht nun personelle und strukturelle Konsequenzen nach sich.
Nicht nur auf der wichtigsten Position kehrt frischer Wind ein. Cheftrainer Adem Durmus wird künftig von Ercan Katircioglu ersetzt. Ihm zur Seite stehen Erol Kilic und Irfan Terzi als Co-Trainer.
In Essen soll der 41-Jährige eine neue Ära einleiten. Zuletzt fungierte Katirciouglu noch bei Fatihspor Mülheim als Sportlicher Leiter und kurzfristig auch als Trainer. Mit seinem neuen Verein plant er allerdings schon etwas weiter für die Zukunft. "Das soll auf jeden Fall nicht wie bei Fathispor Mülheim werden, das ist schon langfristig gedacht", sagt Katircioglu über sein künftiges Engagement. "Wir wollen in den nächsten drei bis vier Jahren hier etwas aufbauen."
Ausschlaggebend für seine Zusage seien vor allem die neuen Strukturen im Verein gewesen. "Der Verein hat einen komplett neuen Vorstand bekommen, die mega aufgestellt sind, die mit einem Plan an die Sache herangehen. Das Gesamtpaket und das Konzept haben mich einfach gecatcht."
Die Ziele sind dabei klar definiert. Kurzfristig soll die Rückkehr in die Bezirksliga gelingen. Langfristig denkt der Verein sogar noch eine Klasse höher. "Unser Ziel lautet der direkte Wiederaufstieg“, betont Katircioglu. "Und in den nächsten zwei bis drei Jahren wollen wir eine etablierte und gestandene Landesligamannschaft sein.“
Um diese Ziele zu erreichen, wurde die Mannschaft nahezu komplett umgebaut. Vom Bezirksliga-Kader aus der Vorsaison bleiben nur noch wenige Akteure übrig. An vielen Stellen bringen die Zugänge auch höherklassige Erfahrung mit. So kam Ali Gülcan in der Vergangenheit mehrfach in der Oberliga zum Einsatz, zuletzt in der Saison 2022/23 für den 1. FC Monheim. Burak Mumcu und Emre Parlakoglu sammelten bereits Einsatzminuten in der Landesliga.
Parlakoglu gehört gemeinsam mit Kaan Aksu und Sefa Yilmaz Özkaya zu den Akteuren, die Katircioglu aus Mülheim nach Essen begleiten. Bei der Zusammenstellung des neuen Kaders spielte der neue Cheftrainer auch eine zentrale Rolle. "Tatsächlich war ich in allen Transfers mit involviert. Die meisten habe ich selbst eingeleitet“, sagt Katircioglu. "Wenn ich auf die Kaderliste gucke, kriege ich schon richtig Lust auf die Saison.“
Laut Katircioglu ist die Planung inzwischen abgeschlossen. "Wir haben 24 Mann im Kader, zwei Torhüter und 22 Feldspieler. Eine gesunde Kadergröße und eine gesunde Mischung. Wir haben vier Entwicklungsspieler dabei, aber auch sehr erfahrene Spieler, die das Gerüst bilden werden.“
Muhammed Alpay, Sportlicher Leiter von Fatihspor, sieht ebenfalls eine ausgewogene Zusammensetzung im künftigen Kader: "Wir haben junge Spieler geholt, aber auch erfahrene Spieler, die Bezirksliga und Landesliga gespielt haben. Die Jungs sind heiß. Wir haben eine familiäre Truppe.“ Auch für den Sportchef geht es in der kommenden A-Liga-Spielzeit nur um den Aufstieg.
Bereits am 1. Juli bittet Katircioglu seine neue Mannschaft zum Trainingsauftakt. Die Erwartungshaltung rund um den Verein ist hoch. Sollte der Plan der Verantwortlichen aufgehen, könnte sich der Gang in die Kreisliga A tatsächlich nicht als klassischer Rückschritt erweisen, sondern als Ausgangspunkt für einen neuen Anlauf. Ob die ambitionierten Ziele erreicht werden, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Fest steht allerdings schon jetzt: Nach dem Ende des rasanten Aufstiegs möchte Fatihspor Essen die nächste Erfolgsgeschichte schreiben.
Burak Mumcu (TGD Essen-West), Alp Ezici (FC Karnap 07/27), Ferhat Durmus Akcapinar (Türkiyemspor Bochum), Ali Gülcan (Schwarz-Weiß Alstaden), Emre Parlakoglu, Kaan Aksu, Sefa Yilmaz Özkaya (alle Fatihspor Mülheim), Tayyib Aslan (FC Blau-Gelb Überruhr), Arif Tunahan Ot (SV Hamborn 90), Habib Belarbi (AL-ARZ Libanon), Fadi Saado, Alie Mansaray (Sportfreunde Altenessen), Ali Demnati (Bader SV 91)