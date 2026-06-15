In drei Jahren Landesliga? Fatihspor Essen steckt sich hohe Ziele Fatihspor Essen reagiert auf den Bezirksliga-Abstieg mit einem umfassenden Umbruch. Ein Großteil des Kaders stößt neu zum Verein. Auch das Trainerteam um Ercan Katriciouglu wird ausgetauscht. Für einen ruhigen Neuaufbau ist der Übungsleiter allerdings nicht gekommen, der direkte Wiederaufstieg ist das erklärte Ziel. von Markus Becker · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Bei Fatihspor soll eine neue Ära eingeleitet werden. – Foto: Markus Becker

Mit einem Durchmarsch von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga gelang Fatihspor Essen erstmals der Sprung auf die überkreisliche Bühne. Nach zwei Spielzeiten war das Kapitel zunächst allerdings wieder beendet. Der Abstieg zieht nun personelle und strukturelle Konsequenzen nach sich.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen Nicht nur auf der wichtigsten Position kehrt frischer Wind ein. Cheftrainer Adem Durmus wird künftig von Ercan Katircioglu ersetzt. Ihm zur Seite stehen Erol Kilic und Irfan Terzi als Co-Trainer. In Essen soll der 41-Jährige eine neue Ära einleiten. Zuletzt fungierte Katirciouglu noch bei Fatihspor Mülheim als Sportlicher Leiter und kurzfristig auch als Trainer. Mit seinem neuen Verein plant er allerdings schon etwas weiter für die Zukunft. "Das soll auf jeden Fall nicht wie bei Fathispor Mülheim werden, das ist schon langfristig gedacht", sagt Katircioglu über sein künftiges Engagement. "Wir wollen in den nächsten drei bis vier Jahren hier etwas aufbauen."

Ausschlaggebend für seine Zusage seien vor allem die neuen Strukturen im Verein gewesen. "Der Verein hat einen komplett neuen Vorstand bekommen, die mega aufgestellt sind, die mit einem Plan an die Sache herangehen. Das Gesamtpaket und das Konzept haben mich einfach gecatcht." Die Ziele sind dabei klar definiert. Kurzfristig soll die Rückkehr in die Bezirksliga gelingen. Langfristig denkt der Verein sogar noch eine Klasse höher. "Unser Ziel lautet der direkte Wiederaufstieg“, betont Katircioglu. "Und in den nächsten zwei bis drei Jahren wollen wir eine etablierte und gestandene Landesligamannschaft sein.“