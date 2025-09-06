In doppelter Unterzahl: Haching lässt gegen Eichstätt erstmals Punkte liegen

Eichstätt – Topspiel in Eichstätt: Am Samstag, dem 06. September 2025, empfängt der VfB Eichstätt die SpVgg Unterhaching zu einem heißen Tanz. Die Hausherren sind gut in die Saison gestartet und befinden sich mit zwölf Punkten im oberen Tabellenfeld. Die Situation der Hachinger ist derweil schnell geklärt: Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte – die Bender-Elf setzt die Segel Richtung Wiederaufstieg.

Bei der Spielvereinigung sind es insbesondere Jorden Aigboje und Cornelius Pfeiffer (jeweils fünf Scorerpunkte), die bislang nicht gebremst werden können. Zusammen mit Simon Skarlatidis (drei Tore, fünf Vorlagen), dem besten Vorlagengeber der bisherigen Saison, werden die Eichstätter vor eine Mammutprobe gestellt. Die Unterhachinger haben zusätzlich viel Rückenwind durch den 2:0-Sieg im Toto-Pokal gegen Erlbach.

Bayernliga-Aufsteiger Eichstätt kommt mit viel Schwung ins Topspiel

Cheftrainer Sven Bender warnt indes vor Übermut: „Der VfB Eichstätt ist eine sehr gute Mannschaft, die schwer zu bespielen ist und weiß, wie man Spiele gewinnt. Mit wenigen Gegentoren und dem Sieg gegen Burghausen haben sie gezeigt, dass uns eine richtig schwierige Aufgabe bevorsteht“. Der ehemalige Profispieler kann mit Ausnahme von Ben Erlmann, Timon Obermeier und Kapitän Markus Schwabl auf einen vollen Kader zurückgreifen.

Der VfB Eichstätt konnte aus den letzten fünf Partien drei für sich entscheiden – die Elf von Dominik Betz überzeugt zum Saisonstart. Beim Bayernliga-Aufsteiger sorgen besonders Lucas Schraufstetter (vier Tore) und Ferat Nitaj (zwei Tore, vier Vorlagen) immer wieder für freudige Gesichter im HIRSCH Sportpark. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr, wir berichten im Live-Ticker.