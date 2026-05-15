„In doppelter Unterzahl“

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Die Gäste sind über weite Strecken überlegen, machen es durch ausgelassene Chancen aber unnötig spannend und beenden die Partie mit zwei Spielern weniger.

„Von einem Pflichtsieg möchte ich aber ausdrücklich nicht sprechen, weil das der Leistung des Gegners nicht gerecht werden würde“, sagte Rosenthal. „Auch wenn Gessel tabellarisch unten steht, habe ich großen Respekt davor, wie die Mannschaft weiterhin alles investiert und versucht, noch Punkte mitzunehmen.“

Der FC Sulingen hat das Nachholspiel beim FC Gessel-Leerssen in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 3:1 gewonnen. Trotz der klaren Tabellenkonstellation wollte Trainer Stefan Rosenthal den Erfolg jedoch nicht als Selbstverständlichkeit verstanden wissen.

Sportlich erwischten die Gäste einen perfekten Start. „Direkt mit dem ersten Angriff in der zweiten Minute erzielt Maksim Ditmann das 1:0“, erklärte Rosenthal. „Er setzt sich im Strafraum durch, wird dann irgendwie mit dem zweiten Ball angeschossen und der Ball geht rein – ein etwas kurioses Tor.“

Danach wurde die Partie zunehmend hektisch. Sulingen haderte vor allem mit zwei Strafstoßentscheidungen. „Beim ersten Strafstoß lag das vermeintliche Foul aus meiner Sicht außerhalb des Strafraums“, sagte Rosenthal. „Außerdem war das für mich eher ein Wegrutschen oder sogar eine Schwalbe.“ Den ersten Elfmeter parierte Sulingens Torwart Daniel Poda noch, den zweiten verwandelte Marc Malguth in der 11. Minute zum Ausgleich.

Trotz seiner Kritik an einzelnen Entscheidungen fand Rosenthal anschließend auch lobende Worte für Schiedsrichter Luke Mach: „Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass ich Luke Mach für einen jungen und talentierten Schiedsrichter halte, dem aus meiner Sicht die Zukunft gehört. Jeder Spieler hat mal einen schlechten Tag – dann dürfen Schiedsrichter das auch.“

Die Antwort der Gäste folgte schnell. „Frithjof Lohmeier startet stark hinter die Kette, bekommt den Steckpass und schiebt den Ball ins lange Eck“, schilderte Rosenthal den Treffer zum 2:1. Insgesamt sah er seine Mannschaft klar überlegen: „Anschließend hätten wir das dritte Tor nachlegen müssen. Unter anderem trifft Frithjof Lohmeier noch den Pfosten.“ Bereits zur Pause hätte Sulingen deutlicher führen können.

Kurz nach Wiederbeginn fiel dann die Vorentscheidung. „Nach einer Flanke von Maurice Krüger köpft Maksim Ditmann zum 3:1 ein. Damit war das Spiel aus unserer Sicht eigentlich entschieden“, sagte Rosenthal.

Komplett ruhig blieb die Partie dennoch nicht. Erst sah Jonas Lengauer Gelb-Rot, später musste auch Marek Schachtmit Gelb-Rot vom Platz. „In Unterzahl haben wir Gessel dann zwar mehr Ballbesitz überlassen, aber sie konnten daraus kaum etwas machen“, erklärte Rosenthal. Erst kurz vor Schluss habe es noch eine große Möglichkeit gegeben: „Nach einer Flanke kommt Maris Beuke zum Abschluss, aber Daniel Poda reagiert überragend.“

Trotz der turbulenten Schlussphase zog Rosenthal ein positives Fazit: „Entscheidend ist, dass wir das Spiel seriös angegangen sind.“ Angesichts zahlreicher Ausfälle sei die Aufgabe dennoch anspruchsvoll gewesen: „Die beiden Trainer saßen sogar mit auf der Bank, weil der Kader so dünn besetzt war.“ Am Ende habe seine Mannschaft die Situation „insgesamt sehr ordentlich gelöst und verdient gewonnen.“

Durch den Auswärtssieg festigt der FC Sulingen mit nun 42 Punkten den siebten Tabellenplatz. FC Gessel-Leerssenbleibt mit fünf Zählern Tabellenletzter.

FC Gessel-Leerssen – FC Sulingen 1:3

FC Gessel-Leerssen: Marc Malguth - Trainer: Maik Hüneke

FC Sulingen: Maksim Ditmann, Frithjof Lohmeier - Trainer: Stefan Rosenthal

Schiedsrichter: Luke Mach

Tore: 0:1 Maksim Ditmann (3.), 1:1 Marc Malguth (11. Foulelfmeter), 1:2 Frithjof Lohmeier (21.), 1:3 Maksim Ditmann (49.)