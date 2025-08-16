In doppelter Überzahl: Eichstätt unterliegt Würzburger Kickers

Die zweite Hälfte wurde von zwei Platzverweisen überschattet: Zunächst sah Eroll Zejnullahu in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte, bevor Tim Kraus in der Schlussminute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz der doppelten Unterzahl in den letzten Minuten brachten die Würzburger Kickers den knappen Vorsprung über die Zeit.