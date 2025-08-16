In doppelter Überzahl: Eichstätt unterliegt Würzburger Kickers

Der FC Würzburger Kickers gehört in dieser Saison zu den Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga. Am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern war Aufsteiger VfB Eichstätt zu Gast.
Vor 1907 Zuschauern im heimischen Stadion setzte sich der FC Würzburger Kickers knapp mit 1:0 gegen den VfB Eichstätt durch. Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Halbzeitpause, als Marius Uhl in der 43. Minute zur Führung traf.
Die zweite Hälfte wurde von zwei Platzverweisen überschattet: Zunächst sah Eroll Zejnullahu in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte, bevor Tim Kraus in der Schlussminute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz der doppelten Unterzahl in den letzten Minuten brachten die Würzburger Kickers den knappen Vorsprung über die Zeit.
FC Würzburger Kickers – VfB Eichstätt 1:0
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Marius Uhl, Ebrahim Farahnak, Luke Hemmerich, Dominik Meisel (87. Dominic Schmidt), Tim Kraus, Eroll Zejnullahu, Eliot Muteba (90. Cherif Cissé), Tarsis Bonga, Jermain Nischalke (74. Patrick Hofmann)
VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Felix Junghan, Florian Lamprecht (84. Jonas Fries), Johannes Mayer (65. Dominik Wolfsteiner), Elias Herger, Mustafa Fatiras, Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm (58. Ferat Nitaj), Timo Meixner (78. Kevin Mutove), Alexander Beusch
Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt) - Zuschauer: 1907
Tore: 1:0 Marius Uhl (43.)
Gelb-Rot: Eroll Zejnullahu (70./FC Würzburger Kickers/)
Gelb-Rot: Tim Kraus (90./FC Würzburger Kickers/)