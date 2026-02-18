In Doppelfunktion: Niklas Rottorf kommt als Spieler und Trainer zu uns

Der erst 20-jährige Außenbahnspieler Niklas Rottorf verstärkt künftig nicht nur die zweite und dritte Männermannschaft als Spieler, sondern übernimmt auch die D1-Junioren in der Kreisoberliga als Trainer – gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Franziskus Markert. Er folgt damit auf Martin Pücker, der das Amt zuletzt innehatte.
Niklas begann seine fußballerische Laufbahn als F-Junior beim FC Empor Weimar 06, wechselte später zum Stadionnachbarn VSG Union Weimar Nord und spielte ab der Saison 2018/19 in der gemeinsamen Spielgemeinschaft von Empor und Union Weimar Nord bis zur A-Junioren. Danach machte er seine ersten Schritte im Herrenbereich bei der VSG, wo er insgesamt drei Spielzeiten aktiv war.
Auch als Trainer konnte Niklas bereits wertvolle Erfahrungen sammeln: In der Saison 2022/23 war er Co-Trainer der D-Junioren, 2023/24 übernahm er die D-Junioren als Cheftrainer und 2024/25 war er Co-Trainer der C-Junioren bei Union Weimar Nord. Nun möchte er seine fußballerische Entwicklung sowohl als Spieler als auch als Trainer bei uns fortsetzen.
Der FC Empor Weimar 06 heißt Niklas herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg und Freude in seiner neuen Doppelrolle.💙💛