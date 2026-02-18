In Doppelfunktion: Niklas Rottorf kommt als Spieler und Trainer zu uns

– Foto: FC Empor Weimar 06

Der erst 20-jährige Außenbahnspieler Niklas Rottorf verstärkt künftig nicht nur die zweite und dritte Männermannschaft als Spieler, sondern übernimmt auch die D1-Junioren in der Kreisoberliga als Trainer – gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Franziskus Markert. Er folgt damit auf Martin Pücker, der das Amt zuletzt innehatte.

Niklas begann seine fußballerische Laufbahn als F-Junior beim FC Empor Weimar 06, wechselte später zum Stadionnachbarn VSG Union Weimar Nord und spielte ab der Saison 2018/19 in der gemeinsamen Spielgemeinschaft von Empor und Union Weimar Nord bis zur A-Junioren. Danach machte er seine ersten Schritte im Herrenbereich bei der VSG, wo er insgesamt drei Spielzeiten aktiv war.