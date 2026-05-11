In dieser Verfassung geht für den VfL Jüchen/Garzweiler gar nichts

„Das hätte nach hinten raus auch noch deutlicher ausgehen können“, räumte der Jüchener Coach mit Blick auf weitere Großchancen der Gäste durch Marco De Stefano (69.), Semih Güngör (75.) und Luca Janßen (86.) indes ein. Schlimmeres verhinderte vor allem der junge Maurice Bender im Tor.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen guckt der Neuling nun gebannt auf den Abstiegskampf in der Zweiten Bundesliga (Fortuna Düsseldorf) und der Regionalliga West, wo neben der SSVg Velbert auch der Wuppertaler SV und/oder Fortuna Düsseldorf II runtermüssen. Dann würde sich die Zahl der Absteiger in der Oberliga Niederrhein auf vier erhöhen. Aber noch hält der VfL Jüchen/Garzweiler sein Schicksal selbst in der Hand.