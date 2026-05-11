In dieser Verfassung geht für den VfL Jüchen/Garzweiler gar nichts

Heinrich Losing hatte es gut gemeint, doch als der Trainer des SV Sonsbeck nach dem 2:0-Erfolg (Halbzeit 2:0) seiner Mannschaft beim VfL Jüchen/Garzweiler sein Mitgefühl mit dem komplett aus der Erfolgsspur geratenen Neuling äußerte („Ihr tut mir leid.“), wirkte das fast wie ein Stich ins Herz.
Denn auch im fünften Anlauf seit dem 1:0-Sieg am 2. April über Schonnebeck war es der Viktoria nicht gelungen, die für den Klassenverbleib vermeintlich reichende 40-Punkte-Marke zu knacken. Warum das auch im „Endspiel“ am nächsten Sonntag beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Biemenhorst kein Selbstläufer ist, machte ein Blick auf die Aufstellung der Gastgeber am Samstag deutlich: Neben Keeper Maurice Bender standen in Tobias Lippold, Jeremy Gaudian, Tim Hintzen, Yuta Inoue und Merveil Tekadiomona nur noch fünf Spieler im Team, die auch gegen Schonnebeck angefangen hatten. „Wir haben ohne zehn gespielt“, brachte der Vorsitzende Christoph Sommer das Dilemma auf den Punkt.
Kritik an der Leistung seiner Rumpfelf ersparte sich darum auch Trainer Daniel Klinger, der aufgrund der Personalnot mit 40 Jahren selbst für 82 Minuten in der Abwehrkette ranmusste. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen.“ Sicher, die beiden Tore wären trotzdem vermeidbar gewesen: Beim 1:0 in der 17. Minute kam der Torschütze Niklas Binn nach einer Ecke von Linus Krajac am kurzen Eck zu leicht zum Kopfball. Und beim 2:0 kurz vor der Halbzeitpause stieß der Flankengeber Marco de Stefano ebenso auf wenig Gegenwehr wie Binn, der abermals per Kopf abschloss.
„Wir haben das Spiel dann dominiert“, durfte Losing unwidersprochen feststellen. „Wir waren heute nicht oberligareif“, fasste Sommer die 90 Minuten des VfL, der durch Alexander Hahn (33.), Jeremy Gaudian (55.) und Yuta Inoue (74.) überhaupt nur drei Abschlüsse (alle übers Tor) zu verzeichnen hatte, zusammen. Und was die Jüchener vielleicht noch härter traf: Kapitän Tobias Lippold heimste sich kurz vor Schluss nach einer harten Attacke gegen Klaus Keisers (87.) sichtlich frustriert „Gelb“ ein und ist damit für das wichtige Spiel in Biemenhorst ebenso raus wie Giovanni Multari, der in der 62. Minute die Ampelkarte sah. „Da fehlte mir das Fingerspitzengefühl beim Schiedsrichter“, haderte Klinger, der seinen Schützling schon zur Auswechslung vorgemerkt hatte.
„Das hätte nach hinten raus auch noch deutlicher ausgehen können“, räumte der Jüchener Coach mit Blick auf weitere Großchancen der Gäste durch Marco De Stefano (69.), Semih Güngör (75.) und Luca Janßen (86.) indes ein. Schlimmeres verhinderte vor allem der junge Maurice Bender im Tor.
Nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen guckt der Neuling nun gebannt auf den Abstiegskampf in der Zweiten Bundesliga (Fortuna Düsseldorf) und der Regionalliga West, wo neben der SSVg Velbert auch der Wuppertaler SV und/oder Fortuna Düsseldorf II runtermüssen. Dann würde sich die Zahl der Absteiger in der Oberliga Niederrhein auf vier erhöhen. Aber noch hält der VfL Jüchen/Garzweiler sein Schicksal selbst in der Hand.