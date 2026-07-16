In dieser Saison soll es endlich klappen: VfB Hallbergmoos visiert Bayernliga an

VfB-Coach Andreas Giglberger – Foto: Michalek

In der vergangenen Saison verabschiedeten sich mit 1860 Rosenheim und Wasserburg zwei Topteams Richtung Bayernliga. Das Duo schaffte auch deshalb den großen Wurf, weil man jeweils nur um die 30 Gegentore kassierte. Bei den Teams auf den Rängen vier bis sechs (Unterhaching II, Hallbergmoos, Grünwald) stand in der Rubrik Gegentore mindestens eine 50.

Der VfB Hallbergmoos startet mit großen Ambitionen in die neue Saison. Nach dem fünften Platz in der Vorsaison wird die Bayernliga-Rückkehr in den Fokus genommen. Mit dem Auftaktmatch bei Türkgücü München (Sonntag, 14 Uhr, Bezirkssportanlage Heinrich-Wieland-Straße) geht der VfB in eine Spielzeit, in der Trainer Andreas Giglberger und Co. mehr arbeiten und weniger reden wollen.

Beim VfB Hallbergmoos reagierten die Verantwortlichen mit Königstransfers in der Defensive. Mit dem ehemaligen Drittliga-Profi Sebastian Kolbe verpflichtete der Club einen absoluten Top-Torwart. Zu ihm gesellte sich mit dem neuen Co-Trainer Benedikt Orth ein gestandener Regionalliga-Spieler (TSV Buchbach) im besten Fußballalter. Mit Kolbe (Torwart), Kostorz (Innenverteidiger) und Orth (Sechser) verfügt der VfB nun über eine defensive Achse mit absoluten Führungsspielern. An der Seite des Trios sollen sich insbesondere die jüngeren Kicker verbessern.

Giglberger kündigt Härtefälle beim VfB Hallbergmoos an

Trainer Andreas Giglberger sagt aber auch, dass Hallbergmoos – in WM-Sprache – „nicht Argentinien oder Paraguay“ sei. „Wir wollen den Ball haben und geilen Fußball spielen“, betont der Coach. Die Defensive ist die Basis dafür, dass die Offensiven glänzen können. Dort ist der in der Rückrunde verletzte Stürmer-Shootingstar Emil Kierdorf wieder da. Dazu kommt mit Felix Günzel ein Neuzugang, der ebenfalls weiß, wo das Tor steht. Ein gefühlter Neuzugang ist Edeltechniker Fabian Diranko.

„Wir werden brutale Härtefälle haben“, kündigt Trainer Andreas Giglberger an. Mit Yannick Sassmann (Kreuzbandriss) befindet sich aktuell nur ein Langzeitverletzter im Kader – wodurch die Positionen eher dreifach als doppelt besetzt sind. Der Coach macht auch deutlich, dass die Trainer weniger rotieren werden, wenn das Gebilde funktioniert. In der vergangenen Saison hat Giglberger mehrfach nicht nach Namen, sondern (Trainings-)Leistungen aufgestellt.

Die Liga hat sich vor der ersten Runde auf den Topfavoriten Türkgücü München festgelegt. Der Club hat nach dem Abwärtsmarsch von der Regional- in die Landesliga auf dem Transfermarkt ordentlich zugelangt. Dahinter gelten Hallbergmoos, Grünwald oder Murnau als Vereine, die sich um die vorderen Plätze bewerben.

Hallbergmoos will zurück in die Bayernliga

Giglbergers Botschaft ist klar: Kassiert Hallbergmoos weniger Gegentore und bringt die PS des Kaders auf den Platz, dann haben die Gegner eine Aufgabe. Der Coach ist auch überzeugt, dass man dann die nächste Stufe zünden könnte: „In der letzten Saison haben wir die Spieler bewusst überfordert. Davon profitieren wir jetzt mit funktionierenden Automatismen.“ Er verweist beispielsweise auf den TSV Wasserburg, der mit viel Geduld vier Jahre auf den Bayernliga-Aufstieg hingearbeitet hat.

Hallbergmoos befindet sich nun im zweiten Jahr einer solchen Entwicklung. Und wenn man dem gleichermaßen ehrgeizigen wie ungeduldigen Andreas Giglberger genau zuhört, dann soll der Weg zurück in die Bayernliga keine vier Jahre dauern. Es darf gerne schon 2026/27 soweit sein.