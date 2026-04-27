"In dieser Saison habe ich meinen zweiten Frühling erleben dürfen" Routinier Julius Bäumel bleibt dem Landesligisten TSGV Waldstetten treu von tsgv · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Die Landesliga-Mannschaft des TSGV Waldstetten hat bereits in früheren Jahren stets ein Gerüst an Spielern gehabt, das über Jahre zusammengespielt hat. Das hat sich aus Altersgründen irgendwann aufgelöst, der Lauf der Zeit. Doch ein nächstes Gerüst ist nachgekommen, bei dem ein Spieler ein wichtiger Eckpfeiler ist: Julius Bäumel. Der Defensivakteur spielt bereits seit 2021 für den TSGV und hat für die kommende Saison nun seine Zusage gegeben, wie die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, jetzt bekannt gegeben haben.







Natürlich freue man sich beim TSGV, aktuell eine recht junge Truppe zu haben, ohne Routiniers aber funktioniert es nicht, wie Rosenfelder anmerkt: „Julius ist einfach ein Teil dieser Mannschaft, hat bereits reichlich Erfahrung gesammelt, versteht sich aber auch mit unseren jungen Spielern. Deswegen stand von unserer Seite ohnehin nie zur Debatte, nicht mit ihm weitermachen zu wollen.“ In dieser Hinsicht war man sich somit schnell einig, dass man weiterhin zusammenarbeiten wollte, ähnlich sieht es Bäumel. „Ich spiele jetzt seit fünf Jahren in Waldstetten und eigentlich haben wir immer im unteren Tabellenmittelfeld mitgespielt. In diesem Jahr sind wir erstmals, seitdem ich da bin, oben mit dabei und das macht richtig Spaß. In dieser Saison habe ich irgendwie meinen zweiten Frühling erleben dürfen, weswegen ich dann schnell und erneut zugesagt habe, ganz unabhängig davon, wie die Saison ausgehen wird“, sagt Bäumel, der mit 30 Jahren zu den erfahreneren Akteuren zählt. Vorne mitspielen mache deutlich mehr Spaß, als gegen den Abstieg zu kämpfen, wie er offen zugibt. Dazu sei die Qualität der Mannschaft eine sehr gute in dieser Saison, nennt er weitere Gründe, warum er gerne in Waldstetten bleibt.