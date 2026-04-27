"In dieser Saison habe ich meinen zweiten Frühling erleben dürfen"

Die Landesliga-Mannschaft des TSGV Waldstetten hat bereits in früheren Jahren stets ein Gerüst an Spielern gehabt, das über Jahre zusammengespielt hat. Das hat sich aus Altersgründen irgendwann aufgelöst, der Lauf der Zeit. Doch ein nächstes Gerüst ist nachgekommen, bei dem ein Spieler ein wichtiger Eckpfeiler ist: Julius Bäumel. Der Defensivakteur spielt bereits seit 2021 für den TSGV und hat für die kommende Saison nun seine Zusage gegeben, wie die beiden Sportlichen Leiter, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, jetzt bekannt gegeben haben.
Natürlich freue man sich beim TSGV, aktuell eine recht junge Truppe zu haben, ohne Routiniers aber funktioniert es nicht, wie Rosenfelder anmerkt: „Julius ist einfach ein Teil dieser Mannschaft, hat bereits reichlich Erfahrung gesammelt, versteht sich aber auch mit unseren jungen Spielern. Deswegen stand von unserer Seite ohnehin nie zur Debatte, nicht mit ihm weitermachen zu wollen.“ In dieser Hinsicht war man sich somit schnell einig, dass man weiterhin zusammenarbeiten wollte, ähnlich sieht es Bäumel.
„Ich spiele jetzt seit fünf Jahren in Waldstetten und eigentlich haben wir immer im unteren Tabellenmittelfeld mitgespielt. In diesem Jahr sind wir erstmals, seitdem ich da bin, oben mit dabei und das macht richtig Spaß. In dieser Saison habe ich irgendwie meinen zweiten Frühling erleben dürfen, weswegen ich dann schnell und erneut zugesagt habe, ganz unabhängig davon, wie die Saison ausgehen wird“, sagt Bäumel, der mit 30 Jahren zu den erfahreneren Akteuren zählt. Vorne mitspielen mache deutlich mehr Spaß, als gegen den Abstieg zu kämpfen, wie er offen zugibt. Dazu sei die Qualität der Mannschaft eine sehr gute in dieser Saison, nennt er weitere Gründe, warum er gerne in Waldstetten bleibt.
Aber es waren natürlich nicht nur die sportlichen Gründe, die ihn zum Bleiben bewegt haben, schließlich ist er bereits seit 2021 im Verein. „Da wird der Verein natürlich ein bisschen zu deiner zweiten Familie, ohnehin mag ich das familiäre Umfeld bei uns. Das sieht man dann an seinen ehemaligen Mitspielern, die in anderen Positionen im Verein bleiben, wie Mario oder Lukas als beste Beispiele“, sagt Bäumel, der sich aber auch schon auf die kommende Saison freut.
Hier wird er wieder einen dieser Mitspieler sehen, der dann in anderer Funktion beim TSGV aktiv sein wird. Einer seiner Nebenmänner in der Defensive, Tim Schraml, übernimmt bekanntlich die Spielertrainer-Position. „Es freut mich, wieder mit einem jüngeren Trainer, ähnlich wie mit Krätsche, weiterzuarbeiten und ich bin mit dieser internen Lösung wirklich sehr zufrieden“, blickt Bäumel bereits auf die anstehende Saison. Er selbst werde ihn nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen, wenn er zu Rate gezogen werden sollte. Denn eines ist ohnehin klar: Bäumel wird in der kommenden Saison wieder zu den Eckpfeilern gehören.