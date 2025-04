„In dieser Saison die Klasse zu halten, wäre ein Erfolg“: Kammerberger Notelf verkauft sich teuer

Mit einer Notaufstellung trat die SpVgg Kammerberg im Bezirksliga-Duell gegen den FC Aschheim an. So musste Jonas Grundmann als Rechtsverteidiger auflaufen. Der Offensivmann machte seine Sache aber gut – wie auch der Rest der Kammerberger. Doch um den Tabellenfünften zu ärgern, reichte es nicht. Die SpVgg unterlag mit 0:2.

„In dieser Saison die Klasse zu halten, wäre ein Erfolg“, sagte SpVgg-Trainer Victor Medeleanu mit Blick auf die schwierige Personalsituation. Erneut fehlten zahlreiche Akteure. Optionen von der Bank hat der Medeleanu kaum. Dieses Mal saßen nur zwei Feldspieler draußen – und beide mit klaren Vorzügen in der Offensive. Dort fehlte Grundmann, weil er den rechten Platz in der Viererkette besetzte.

In der ersten Hälfte ließen sich die Kammerberger aber ihre Probleme nicht anmerken. Die Defensive stand tief und hielt die Aschheimer Offensive um die torgefährlichen Stürmer Lordan Handanovic und Antonio Saponaro in Schach. Auf der anderen Seite hätten Domenik Kaiser und Jonas Grundmann mit etwas Glück die Heimelf in Führung schießen können. Doch es fielen keine Tore.