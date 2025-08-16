„In dieser Liga zu spielen, macht uns stolz“

Dass der Neuling am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) etwas mehr als drei Jahrzehnte nach der am 1. Januar 1994 offiziell vollzogenen Fusion in seinem ersten Match als Oberligist im mit 9950 Plätzen bestückten Uhlenkrugstadion auf den DFB-Pokalsieger von 1959 trifft, sorgt bei Trainer Daniel Klinger und seinen Schützlingen also schon für Gänsehaut: „In dieser Liga gegen solche Klubs antreten zu können, macht uns stolz.“

Vergessen will er darum auch seinen Ärger über die von zahlreichen Fehlstunden beeinträchtigte Vorbereitung. Dass Spieler, „die keine Kinder haben, bis zu drei Wochen im Urlaub waren“, stößt bei ihm auf komplettes Unverständnis. „Ich sage das den Jungs auch. Und ich bleibe dabei, auch wenn das mittlerweile normal ist.“ Die daraus zwangsläufig resultierenden Defizite in der Trainingsarbeit könnten gerade einen Aufsteiger teuer zu stehen kommen, mahnt er, „denn der Schritt aus der Landes- in die Oberliga ist brutal geworden. Das ist die höchste Amateurliga in Deutschland.“

Hinten "top aufgestellt"

Weil indes das anwesende Personal voll mitgezogen habe, gibt er der Vorbereitungsphase die Note befriedigend: „nicht optimal, aber ganz okay.“ Das galt im Übrigen auch für die Testspiele: Tiefpunkte wie das 1:2 beim Mittelrheinligisten TuS BW Königsdorf, aber eben auch Highlights wie der 5:3-Sieg am Dienstag beim FC Wegberg-Beeck. Nur zwei Tage nach dem mühsamen 2:0-Erfolg im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten SpVgg Steele hatte der Coach sein Team dabei kräftig durchgemischt, „aber 60 der 90 Minuten waren ganz gut. Das Spiel hätte auch 8:7 ausgehen können.“

Kein Spiel für den erfahrenen Torhüter Björn Nowicki (33 Jahre), der seine Klasse im Kasten der Oberligisten FC Monheim, TuRU Düsseldorf und SF Baumberg indes bereits hinreichend unter Beweis gestellt hat. Auf einem guten Weg, sich einen Namen zu machen, sieht Klinger indes auch den jungen Maurice Bender. Der 19-Jährige, in der vergangenen Saison für den SV Bedburdyck/Gierath vorwiegend in der A-Jugend-Sonderliga beschäftigt, mache bislang einen Riesenjob. Gleiches gelte für Joel Dassen (TuS Buisdorf), dritter neuer Keeper im Bunde. „Da sind wir top aufgestellt“, sagt ihr Trainer.

Vorfreude auf den Uhlenkrug

Überhaupt ist er mit dem im Sommer zum Team gestoßenen und von Tobias Lippold (FC Monheim) angeführten Personal sehr zufrieden. „Vom Typ her passen alle gut rein.“ Nicht ganz unwichtig angesichts der Abgänge von Leistungsträgern wie den zur SpVg Odenkirchen heimgekehrten Moseler-Brüdern Sven und Pascal, Marco Lüttgen (DJK Gnadental), David Schulte (FC Büderich) oder David Oliveira (TSV Meerbusch).

Definitiv fehlen wird aus dem aktuellen Kader am Sonntag in Essen Yuta Inoe. Der Japaner, gekommen vom FC Union Bremen, für den er in der Bremen-Liga bei 26 Einsätzen 15 Mal geknipst hatte, wartet noch auf seine Freigabe. Auf der „Strafbank“ sitzt Glayne Wago nach seiner Gelb-Roten Karte in Steele. Weil ETB-Chefcoach Dennis Czayka mit einem „extrem kompakten Gegner“ rechnet, ist er „glücklich darüber, mit einem Heimspiel in die Saison zu starten.“ Auf das Stadion am Uhlenkrug, in dem am 23. Dezember 1951 satte 45.000 Besucher das Länderspiel zwischen Deutschland und Luxemburg (4:1) verfolgten, freut sich auch Daniel Klinger, obwohl er sich als Kicker des FC Meerbusch, TuS Bösinghoven und FC Wegberg-Beeck an keinen Sieg dort zu erinnern vermag. „Ich muss bis Sonntag mal überprüfen, ob das wirklich so ist“, sagt er schmunzelnd.

Dass sich auch seine Truppe von der besonderen Atmosphäre aus dem Gleichgewicht bringen lassen könnte, hält er mit dem Hinweis auf Akteure wie Tim Heubach, der in der 2. Liga für den 1. FC Kaiserslautern und den FSV Frankfurt aufgelaufen ist, Jochen Schumacher (Wuppertaler SV, Alemannia Aachen), Sebastian Wilms (FC Wegberg-Beeck), Tobias Lippold und Tim Kosmala (beide FC Monheim) für ausgeschlossen. „Dafür haben wir zu viel Erfahrung in der Mannschaft.“ Die Gefühlslage in und rund um Jüchen bringt er so auf den Punkt: „Am Sonntag spielen wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des VfL Jüchen/Garzweiler in der Oberliga – und da freuen wir uns drauf.“