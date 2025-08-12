„In dieser Liga ist alles möglich“: Karlsfeld braucht jeden Punkt

Seit dem Auftaktsieg befindet sich der TSV Eintracht Karlsfeld in einer Durststrecke – Das Auswärtsspiel in Hallbergmoos soll die Kehtwende bringen.

Karlsfeld – Am heutigen Dienstagabend (18.30 Uhr) steht für den Fußball-Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld ein richtungsweisendes Auswärtsspiel an: Die Mannschaft des Trainer-Trios Fabio Meikis, Christoph Traub und Florian Beutlhauser tritt beim VfB Hallbergmoos an. Beide Teams trennt vor dem sechsten Spieltag nur ein Punkt.

Karlsfeld hat zwar eine um acht Tore bessere Torbilanz als der Gegner, doch dass diese so positiv ausfällt, liegt vor allem am furiosen 8:2-Auftakterfolg gegen den SVN München – zugleich der bislang einzige Saisonsieg. Seither reichte es nur noch zu zwei Unentschieden.

Auch Hallbergmoos hat nach einem erfolgreichen Auftakt eine Durststrecke hinter sich: Der 1:0-Heimerfolg gegen Wasserburg am ersten Spieltag ist der bislang einzige Sieg. Die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Giglberger hängt aktuell durch, die Euphorie ist nach dem erfolgreichen Auftakt verschwunden. Zuletzt gab es ein 2:4 gegen Aufsteiger Dornach.

Eintracht-Trainer Beutlhauser ist überrascht, dass der VfB nicht richtig in die Spur kommt: „Von den Spielern her müsste da eigentlich mehr los sein.” Er meint damit neben den gestandenen Spielern auch Neuzugänge wie Christian Wimmer, die auf viele Einsätze in der Bayernliga zurück㈠blicken können.

Junges Blut beim Gegner

Eine interessante Personalie ist Stürmer Valentin Bamberger. Der 19 Jahre junge Neuzugang erzielte in der vergangenen Saison für Forstinning sieben Landesliga-Tore. Auch für den VfB hat er bereits ge㈠troffen.

Die Karlsfelder Neuzugänge fallen eher in die Kategorie: Spieler mit Entwicklungspotenzial. Spiele wie das 2:2 vor wenigen Tagen gegen Traunstein gehören zum Reifeprozess – und tun dennoch weh.

Wiedergutmachung nach tragischer Pleite

„Wir wollen den bitteren Schmerz vom späten 2:2 gegen Traunstein aus den Köpfen bekommen“, sagt Beutlhauser. Besonders ärgerlich: Beide Gegentore fielen in der Nachspielzeit. „Wir haben uns da ein bisschen doof angestellt. Jetzt müssen wir analysieren, warum das passiert ist – und es künftig vermeiden.“

Fraglich ist, ob Abwehrspieler Markus Huber (Rippenprellung) einsatzfähig ist. „Da wollen wir kein Risiko eingehen“, so Beutlhauser.

Für beide Teams ist das Duell eine Chance, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. „In dieser Liga ist alles möglich. Hätten wir uns gegen Kirchheim und Traunstein nicht späte Gegentore eingefangen, hätten wir jetzt elf Punkte und stünden auf Platz zwei“, rechnet Beutlhauser vor. „Jeder Punkt zählt – und wir wollen am Dienstag möglichst drei mitnehmen.“