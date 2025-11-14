Stephan Wetzold: Die Stimmung bei uns ist aktuell sehr positiv. Vier Siege in Folge sprechen für eine super Entwicklung und dass es am vergangenen Wochenende für die Tabellenspitze gereicht hat, freut uns natürlich. Trotzdem sehen wir das als Momentaufnahme. Ein richtiges Zwischenfazit ziehen wir erst zur Winterpause, wenn wir sehen, wo wir stehen und was wir vielleicht noch anpassen müssen. Für uns gibt es also keinen Grund, nachzulassen - der Fokus liegt voll auf der nächsten Aufgabe.



FuPa Thüringen: Das Heimspiel gegen Dingelstädt ist auf dem Papier eine absolute Pflichtaufgabe für euch. Auch Borntal zuhause und Artern auswärts sind danach vom Programm her sicher eine kleine Einladung um noch etwas länger da oben zu verharren?



Stephan Wetzold: Dingelstädt ist als Aufsteiger stark gestartet, hatte zuletzt aber eine schwierige Phase. Der Punkt gegen Mühlhausen am vergangenen Wochenende zeigt, dass sie weiter gefährlich bleiben. Solche Spiele können schnell unangenehm werden, wenn man sie nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit angeht. Die Spiele danach möchte ich noch gar nicht bewerten. In dieser Liga bekommt man nichts geschenkt, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Wichtig ist, konstant zu bleiben – sowohl in den Leistungen als auch in den Ergebnissen.



FuPa Thüringen: Ist das jetzt trotzdem die Phase der Saison in der ihr euch von der Konkurrenz absetzen könntet? Welchen Mannschaften traust du es am ehesten zu bis zum Saisonende (mit euch) ganz oben mitzuspielen und ein Wörtchen um die Meisterschaft mitzureden?



Stephan Wetzold: Von einem möglichen Absetzen zu sprechen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Die Liga ist extrem ausgeglichen: Zwischen Platz 1 und 9 liegen aktuell nur sechs Punkte. Da wäre es schwierig und auch unfair, einzelne Mannschaften herauszuheben.

FuPa Thüringen: Da hast du natürlich nicht Unrecht. Wir freuen uns über die Ausgeglichenheit dieser Liga und wünschen viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Danke für deine Zeit!