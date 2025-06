„In dieser Konstellation nicht drittligatauglich“: Haching ächzt unter der Finanzlage

Die ordentliche Hauptversammlung der SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA brachte die schwierige Lage der für den Profibetrieb des Hachinger Traditionsvereins verantwortlichen Gesellschaft schonungslos ans Tageslicht. Die rund 100 anwesenden Aktionäre und Gäste im Zelt des Hachinger Wirtshauses sowie im anliegenden Biergarten erlebten einen anfangs etwas angespannt wirkenden Manfred Schwabl. Der Geschäftsführer stand bei einem Großteil der Tagesordnungspunkte auf der knapp zweistündigen Versammlung im Fokus und setzte zu einem Plädoyer für das 2019 an die Börse gegangene Unternehmen an. „Ich werde weiterhin Aktien kaufen“, so Schwabl, gleichzeitig Präsident des eingetragenen Vereins.





Das Geschäftsjahr schloss die GmbH laut Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 zwar mit einem positiven Betriebsergebnis ab (923 000 Euro). Doch das Unternehmen ächzt gewaltig unter einem Finanzengpass. Die einst von 8,10 Euro ausgegebenen Aktie ist knapp sechs Jahre später mittlerweile um ein Vielfaches auf einen Wert von derzeit 91 Cent massiv abgerutscht. Daneben lassen das Unternehmen auch der ausgewiesene Bilanzverlust (14,6 Millionen Euro) sowie die um über zwei Millionen Euro gestiegenen Verbindlichkeiten (knapp 17,9 Millionen Euro) in keinem allzu guten Licht dastehen. Zumal für die beiden kommenden Geschäftsjahre millionenschwere Verluste prognostiziert werden. „Die Zuwendungen werden nicht mehr, die Anforderungen werden aber mehr“, erklärte Schwabl mit Blick auf eine Saison der Profimannschaft in der 3. Liga. „Momentan sind wir in dieser Konstellation nicht drittligatauglich.“