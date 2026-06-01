In dieser Höhe absolut verdienter Sieg

Zum 21. Spieltag empfingen unsere Damen die Mannschaft aus Blönried zum Heimspiel. Die SGM erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der 1. Minute durch Lena Romert mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge blieb unsere Mannschaft die spielbestimmende Mannschaft und konnte sich durch gute Spielzüge immer wieder Chancen erarbeiten. Zwischen dem ersten und zweiten Treffer ließ die Chancenverwertung jedoch etwas zu wünschen übrig, sodass weitere Tore zunächst ausblieben. Mit zunehmender Spielzeit erhöhte die SGM den Druck und belohnte sich schließlich in der 37. Minute. Eva Pfau traf zum 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte sich unsere Mannschaft dann besonders effizient. Isabelle Gschwind (45.), Luisa Schädler (45.+2) und Melissa Eßlinger (45.+4) trafen innerhalb weniger Minuten und sorgten für klare Verhältnisse noch vor der Halbzeit. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGM konzentriert und knüpfte nahtlos an die Leistung der ersten Halbzeit an. Isabelle Gschwind konnte sich in der 47. und 72. Minute ebenfalls noch in die Torschützenliste eintragen. Neben den sehenswerten Offensivaktionen überzeugte die Mannschaft auch kämpferisch und läuferisch über die gesamte Spielzeit. Defensiv ließ die SGM kaum etwas zu und verteidigte die wenigen Angriffe der Gäste konsequent. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Heimsieg, der auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung sowie einer starken Leistung in Offensive und Defensive basierte.