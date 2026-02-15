In dieser Form findet Viktoria Goch den Weg aus der Krise

Manchmal kommt ein Testspiel vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Nur ein Punkt aus den vergangenen sechs Meisterschaftsspielen – Landesligist Viktoria Goch steckt offenkundig in einer Krise. Da kann ein respektables 3:3 (2:2), das die Mannschaft am Freitagabend gegen den Oberligisten KFC Uerdingen erzielte, neue Kräfte freisetzen.
„Das war ein richtig guter Test, in dem wir ordentlich gefordert wurden. Wir haben deutlich kompakter gestanden als zuletzt in der Meisterschaft“, sagte Kevin Wolze. Der Viktoria-Trainer durfte sich nach 90 Minuten nicht nur über die gute Leistung seiner Mannschaft, sondern auch über ein Lob seines Krefelder Kollegen freuen. „Für uns war das eine vernünftige Trainingseinheit gegen einen starken Gegner“, so KFC-Coach Julian Stöhr.
Knapp 100 Zuschauer sahen im Hubert-Houben-Stadion eine muntere Partie, in der die Gäste leichte Feldvorteile hatten. Doch die Viktoria stand sehr kompakt und gestattete es dem Oberligisten nur in seltenen Fällen, in den Strafraum zu kommen. Die erste Ausnahme gab’s nach zehn Minuten. Der antrittsschnelle Adam Tolba zog am Gocher Verteidiger Niklas Zaß vorbei. Sein Pass landete bei Yasin Kaya, der den Uerdinger Führungstreffer erzielte. Aber die Viktoria schlug nur 180 Sekunden später zurück, als Levon Kürkciyan zum 1:1 ausglich. Noch vor der Pause sorgten Florian Ortstadt (23.) und Uerdingens Derick Gyanfi (36.) für den 2:2-Zwischenstand.
Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm Wolze gleich sechs Wechsel vor. Doch von einem Bruch im Gocher Spiel konnte keine Rede sein. Im Gegenteil – die Viktoria präsentierte sich weiterhin als gleichwertiger Gegner. Der 19-jährige Finne Joshua Salonen traf in der 83. Minute zum 3:2 für die Gäste. Doch die Viktoria ließ klar erkennen, dass sie diesen Flutlichtabend nicht mit einer Niederlage beenden wollte. Kapitän Luca Plum belohnte seine Mannschaft mit dem Treffer zum 3:3-Endstand (87.). „Wir haben uns nie aufgegeben und großen Einsatz gezeigt“, stellte Wolze zufrieden fest
In der Meisterschaft geht’s für den Landesliga-Aufsteiger am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen weiter (Anpfiff 14 Uhr). Nach dem Erfolgserlebnis gegen den KFC Uerdingen sollte die Zeit reif sein, der Negativserie endlich ein Ende zu setzen.