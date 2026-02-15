In dieser Form findet Viktoria Goch den Weg aus der Krise

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm Wolze gleich sechs Wechsel vor. Doch von einem Bruch im Gocher Spiel konnte keine Rede sein. Im Gegenteil – die Viktoria präsentierte sich weiterhin als gleichwertiger Gegner. Der 19-jährige Finne Joshua Salonen traf in der 83. Minute zum 3:2 für die Gäste. Doch die Viktoria ließ klar erkennen, dass sie diesen Flutlichtabend nicht mit einer Niederlage beenden wollte. Kapitän Luca Plum belohnte seine Mannschaft mit dem Treffer zum 3:3-Endstand (87.). „Wir haben uns nie aufgegeben und großen Einsatz gezeigt“, stellte Wolze zufrieden fest

Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen