In diesen Großstädten gibt es nur Amateurfußball Welche deutschen Großstädte haben aktuellen keinen, einen oder mehrere Profi-Klubs?

Die Bundesrepublik Deutschland hat aktuell genau 83 Großstädte. Das bedeutet, dort leben über 100.000 Einwohner (Cottbus eingerechnet). Da erwartet man ja eigentlich, dass es möglich sein müsste, die beste Mannschaft in eine der drei Herren-Profi-Ligen zu bekommen. Doch tatsächlich gibt es ja nur 56 Plätze im Profi-Fußball und so müssen sich einige Großstädte mit Amateurfußball begnügen.

Einige Städte stellen derweil sogar zwei Profivereine. In der Stadt Hagen ist die Zeit im Profifußball am weitesten entfernt. Zuletzt war 1967 ein Verein im Profifußball aktiv. Es gibt aber auch einige Profiklubs, welche nicht in Großstädten ansässig sind, beispielsweise die TSG 1899 Hoffenheim. Sinsheim hat nur 35.707 Einwohner.

Jede Großstadt in Deutschland hat im Laufe der Geschichte schon eine Profimannschaft in Fußballsport gestellt. Aktuell gibt es indes 41 Großstädte, die keinen Profiklub vorweisen können; diese haben aber zumindest in den vergangenen Jahren einen Profiklub gestellt, sofern man die These teilt, dass die 3. Liga zum Profifußball zählt. Vor ihrer Entstehung galt weitläufig lediglich die Bundesliga und 2. Bundesliga als Profi-Ligen. Bei einigen sind die besten Zeiten im Fußball jedenfalls schon viele Jahre her.

Wir zeigen die Großstädte mit ihren aktuellen oder ehemaligen Profivereinen. Sprich Vereine, die in der Bundesliga, in der 2. Bundesliga oder in der 3. Liga aktiv sind oder waren.

In dieser Auflistung wird die Mannschaft aus der jeweiligen Stadt aufgeführt, welche zuletzt in einer der drei Profiligen gespielt hat. Mannschaften welche bis 1994 in den Amateur-Oberligen gespielt haben, zählen ebenfalls zu Profivereinen. Oberligen galten bis dahin mindestens als die dritthöchste Spielklasse in Deutschland.

Duisburg

Einwohner: 495.885

Verein: MSV Duisburg (stieg in der Saison 23/24 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Wuppertal

Einwohner: 365.971

Verein: Wuppertaler SV (stieg in der Saison 09/10 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Bonn

Einwohner: 335.789

Verein: Bonner SC (stieg 1994/95 in die Regionalliga West/Südwest auf, damals die dritthöchste Spielklasse; spielt aktuell in der Mittelrheinliga)

Chemnitz

Einwohner: 250.943

Verein: Chemnitzer FC (stieg in der Saison 19/20 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Halle (Saale)

Einwohner: 239.257

Verein: Hallescher FC (stieg in der Saison 23/24 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Krefeld

Einwohner: 230.666

Verein: KFC Uerdingen 05 (stieg in der Saison 20/21 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Lübeck

Einwohner: 219.099

Verein: VfB Lübeck (stieg in der Saison 23/24 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Erfurt

Einwohner: 215.675

Verein: Rot-Weiß Erfurt (stieg in der Saison 17/18 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Oberhausen

Einwohner: 212.798

Verein: Rot-Weiß Oberhausen (stieg in der Saison 11/12 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Kassel

Einwohner: 207.881

Verein: KSV Hessen Kassel (stieg in der Saison 07/08 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Hagen

Einwohner: 197.321

Verein: SSV Hagen (im Jahr 1966 stieg die Mannschaft in die Regionalliga West, die damals zweithöchste Liga in Deutschland auf, stieg aber im Folgejahr wieder ab und rutschte über die Jahre immer weiter nach unten; spielt aktuell in der Kreisliga)

Potsdam

Einwohner: 187.310

Verein: SV Babelsberg 03 (stieg in der Saison 12/13 aus der dritten Liga ab, spielt aktuell in der Regionalliga)

Hamm

Einwohner: 182.762

Verein: SC Eintracht Hamm (stieg in der Saison 86/87 aus der dritten Liga ab; 2006 fusionierte der SC Eintracht Hamm mit dem SV 26 Heessen zum DJK Spielverein Eintracht 22/26 Heessen, kurz SVE Heessen und spielt aktuell in der Bezirksliga)

Ludwigshafen am Rhein

Einwohner: 180.376

Verein: Ludwigshafener SC 1925 (1963 wurde der LSC in die zweitklassige Regionalliga Südwest einsortiert, 1966 und nach dem Wiederaufstieg erneut 1968 stiegen die Ludwigshafener in die Amateurliga Südwest ab; spielt aktuell in der Landesliga)

Mülheim an der Ruhr

Einwohner: 175.097

Verein: 1. FC Mülheim-Styrum (gehörten von 1974 bis 1976 der 2. Bundesliga an, stiegen aber in den zwei nachfolgenden Saisons bis in die Landesliga ab; spielt aktuell in der Bezirksliga)

Oldenburg

Einwohner: 175.077

Verein: VfB Oldenburg (stieg in der Saison 22/23 aus der 3. Liga ab; spielt aktuell in der Regionalliga)

Heidelberg

Einwohner: 162.960

Verein: SG Heidelberg-Kirchheim (spielte bis 1989 in der drittklassigen Oberliga; spielt aktuell in der Verbandsliga)

Solingen

Einwohner: 161.545

Verein: SG Union Solingen (stieg 1989 aus der 2. Bundesliga ab und wurde ein Jahr später in die Verbandsliga durchgereicht; spielt aktuell unter dem Namen BSC Union Solingen in der Kreisliga)

Herne

Einwohner: 157.896

Verein: SC Westfalia Herne (stieg 89/90 aus der Oberliga ab und spielte erstmals in der Vereinsgeschichte nur noch viertklassig; spielt aktuell in der Verbandsliga)

Neuss

Einwohner: 155.163

Verein: VfR Neuss (verpasste 1978 die Qualifikation für die neue Oberliga Nordrhein und spielte somit in der vierten Liga; spielt aktuell in der Kreisklasse)

Offenbach am Main

Einwohner: 135.490

Verein: Kickers Offenbach (verlor nach der Saison 12/13 wegen Regelverstößen die Lizenz für die Drittligasaison und stieg somit ab; spielt aktuell in der Regionalliga)

Heilbronn

Einwohner: 130.093

Verein: VfR Heilbronn (stieg 1975 aus der 2. Bundesliga Süd in die Amateurliga ab; spielt aktuell als VfR Heilbronn in der Verbandsliga)

Pforzheim

Einwohner: 128.992

Verein: 1. FC Pforzheim (verblieb nach 93/94 in der Oberliga, welche durch die Regionalliga als dritthöchste Spielklasse abgelöst wurde; spielt nach einer Neugründung im Jahr 2018 aktuell in der Kreisklasse)

Würzburg

Einwohner: 128.246

Verein(e): Würzburger Kickers (stieg in der Saison 21/22 aus der dritten Liga ab; spielt aktuell in der Regionalliga)

Göttingen

Einwohner: 120.261

Verein: 1. SC Göttingen 05 (spielte 99/00 noch in der dritten Liga, verpasste aber die Qualifikation für die ab 2000 zweigleisige Regionalliga; spielt aktuell in der Landesliga)

Bottrop

Einwohner: 118.705

Verein: VfB Bottrop (1981 gelang der Aufstieg in die Oberliga, es folgte aber der direkte Wiederabstieg; spielt aktuell in der Landesliga)

Reutlingen

Einwohner: 118.528

Verein: SSV Reutlingen 05 (spielte 07/08 in der Regionalliga, ehe 2008 die neue dritte Liga gegründet wurde; spielt aktuell in der Oberliga)

Erlangen

Einwohner: 117.806

Verein: SpVgg 1904 Erlangen (spielten 60/61 in der 1. Amateurliga Bayern-Nord, welche damals die dritte Liga war; spielt aktuell in der Bezirksliga)

Koblenz

Einwohner: 114.837

Verein: TuS Koblenz (spielte 10/11 in der dritten Liga, konnten aber aufgrund finanzieller Probleme im nächsten Jahr nicht am Spielbetrieb teilnehmen und wurden nur in der Regionalliga zugelassen; spielt aktuell in der Oberliga)

Bremerhaven

Einwohner: 114.677 Verein: OSC Bremerhaven (stieg 84/85 aus der Oberliga ab; spielt aktuell in der Bremen-Liga)

Remscheid

Einwohner: 112.970

Verein: FC Remscheid (stieg in der Saison 98/99 aus der dritten Liga ab; spielt aktuell in der Landesliga)

Bergisch Gladbach

Einwohner: 112.660

Verein: SV Bergisch Gladbach 09 (stieg in der Saison 87/88 aus der Oberliga ab; spielt aktuell in der Mittelrheinliga)

Trier

Einwohner: 112.195

Verein: SV Eintracht Trier 05 (stieg in der Saison 04/05 aus der dritten Liga ab; spielt aktuell in der Regionalliga)

Recklinghausen

Einwohner: 111.693

Verein: 1. FC Recklinghausen (stieg in der Saison 91/92 aus der Oberliga ab; spielt aktuell unter FC 96 Recklinghausen in der Bezirksliga)

Jena

Einwohner: 110.791

Verein: FC Carl Zeiss Jena (stieg in der Saison 19/20 aus der dritten Liga ab; spielt aktuell in der Regionalliga)

Moers

Einwohner: 105.606

Verein: MSV Moers (stieg in der Saison 79/80 aus der Oberliga ab; spielt aktuell in der Kreisliga)

Salzgitter

Einwohner: 105.039

Verein: SV Union Salzgitter (spielte bis 1983 in der Oberliga; spielt aktuell in der Landesliga)

Hanau

Einwohner: 103.184

Verein: FC Hanau 93 (stieg in der Saison 85/86 aus der Oberliga Hessen, welche damals eine dritte Liga war, ab; spielt aktuell in der Hessenliga)

Gütersloh

Einwohner: 102.464

Verein: FC Gütersloh (stieg in der Saison 99/00 aufgrund von Insolvenz aus der Regionalliga ab; spielt aktuell in der Regionalliga)

Hildesheim

Einwohner: 102.325

Verein: VfV Borussia 06 Hildesheim (stieg in der Saison 70/71 aus der Landesliga Niedersachsen, welche damals eine dritte Liga war, ab; spielt aktuell in der Oberliga)

Siegen

Einwohner: 102.114

Verein: Sportfreunde Siegen (qualifizierten sich in der Regionalligasaison 07/08 nicht für die neue dritte Liga; spielen aktuell in der Oberliga)

42 Großstädte, die aktuell einen oder mehrere Profivereine vorweisen können

Berlin

Einwohner: 3,785 Millionen

Verein(e): 1. FC Union Berlin (Bundesliga), Hertha BSC (2. Bundesliga)

Hamburg

Einwohner: 1,910 Millionen

Verein(e): FC St. Pauli (Bundesliga), Hamburger SV (2. Bundesliga)

München

Einwohner: 1,526 Millionen

Verein(e): FC Bayern München (Bundesliga), 1860 München (3. Liga)

Köln

Einwohner: 1,096 Millionen

Verein(e): 1. FC Köln (2. Bundesliga), FC Viktoria Köln (3. Liga)

Frankfurt am Main

Einwohner: 773.068

Verein(e): Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Stuttgart

Einwohner: 633.484

Verein(e): VfB Stuttgart (Bundesliga), VfB Stuttgart II (3. Liga)

Düsseldorf

Einwohner: 631.217 Verein(e): Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)

Leipzig

Einwohner: 619.879

Verein(e): RB Leipzig (Bundesliga)

Dortmund

Einwohner: 593.471

Verein(e): Borussia Dortmund (Bundesliga), Borussia Dortmund II (3. Liga)

Essen

Einwohner: 586.608

Verein: Rot-Weiss Essen (3. Liga)

Bremen

Einwohner: 577.026

Verein(e): Werder Bremen (Bundesliga)

Dresden

Einwohner: 566.222

Verein(e): Dynamo Dresden (3. Liga)

Hannover

Einwohner: 548.186

Verein(e): Hannover 96 (2. Bundesliga), Hannover 96 II (3. Liga)

Nürnberg

Einwohner: 526.091 Verein(e): 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)

Bochum

Einwohner: 366.385

Verein(e): VfL Bochum (Bundesliga)

Bielefeld

Einwohner: 338.410

Verein(e): Arminia Bielefeld (3. Liga)

Münster

Einwohner: 322.904

Verein(e): Preußen Münster (2. Bundesliga)

Mannheim

Einwohner: 316.877

Verein(e): SV Waldhof Mannheim (3. Liga)

Karlsruhe

Einwohner: 309.964

Verein(e): Karlsruher SC (2. Bundesliga)

Augsburg

Einwohner: 303.150

Verein(e): FC Augsburg (Bundesliga)

Wiesbaden

Einwohner: 285.522

Verein(e): SV Wehen Wiesbaden (3. Liga)

Mönchengladbach

Einwohner: 268.943

Verein(e): Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Gelsenkirchen

Einwohner: 265.885

Verein(e): FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

Aachen

Einwohner: 252.769

Verein(e): TSV Alemannia Aachen (3. Liga)

Braunschweig

Einwohner: 252.066

Verein(e): Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga)

Kiel

Einwohner: 248.873

Verein(e): Holstein Kiel (Bundesliga)

Magdeburg

Einwohner: 240.114

Verein(e): 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)

Freiburg im Breisgau

Einwohner: 237.244

Verein(e): SC Freiburg (Bundesliga)

Mainz

Einwohner: 220.552

Verein(e): 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)

Rostock

Einwohner: 209.920

Verein(e): Hansa Rostock (3. Liga)

Saarbrücken

Einwohner: 183.509

Verein(e): 1. FC Saarbrücken (3. Liga)

Osnabrück

Einwohner: 166.960

Verein(e): VfL Osnabrück (3. Liga)

Leverkusen

Einwohner: 166.414

Verein(e): Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Darmstadt

Einwohner: 164.792

Verein(e): SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)

Regensburg

Einwohner: 159.465

Verein(e): SSV Jahn Regensburg (2. Bundesliga)

Paderborn

Einwohner: 155.749

Verein(e): SC Paderborn 07 (2. Bundesliga)

Ingolstadt

Einwohner: 142.308

Verein(e): FC Ingolstadt 04 (3. Liga)

Fürth

Einwohner: 132.032

Verein(e): SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)

Ulm

Einwohner: 129.942

Verein: SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga)

Wolfsburg

Einwohner: 127.256

Verein(e): VfL Wolfsburg (Bundesliga)

Kaiserslautern

Einwohner: 101.228

Verein(e): 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

Cottbus

Einwohner: 100.010 (Die Stadt Cottbus schwankt mit Einwohnerzahlen um die 100.000 immer wieder zwischen dem Status einer Großstadt und dem einer großen Mittelstadt)

Verein(e): FC Energie Cottbus (3. Liga)