In die Winterpause retten

Mühlbachs Zweite (blau) setzt zum erneuten Klassenerhalt an. – Foto: Brian Wirth

Zum Glück gelang ein Coup am ersten Spieltag. Mitte August feierte der VfL Mühlbach II einen 4:3-Erfolg gegen den SV Ehrstädt und zehrt davon bis heute.

"Das war kurioserweise das einzige Spiel, in dem wir einen gelernten Torhüter zwischen den Pfosten stehen hatten", sagt VfL-Trainer Robin Ehehalt. Torwarttrainer Christian Branz, der vor über anderthalb Jahrzehnten für Eppingen und Zuzenhausen in der Verbandsliga Tore verhinderte, half mit seiner Routine maßgeblich bei den bislang erreichten drei Punkten. Dass ansonsten nur Feldspieler ins Tor mussten, liegt er an der personellen Misere, die in Mühlbach vorherrscht. "Zuletzt haben uns 16 Spieler gefehlt", verweist Ehehalt auf die 1:5-Niederlage bei der SG Kirchardt II, die laut dem 33-Jährigen, "viel zu hoch ausgefallen ist, weil bei Kirchardt alles zusammengelaufen ist und wir nicht so viel schlechter gewesen sind."

Generell gilt im schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg: "Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt und den wollen wir unbedingt erreichen", sagt Ehehalt, der als umtriebiger Trainer und Organisator immer auch das große Ganze rund um dem Klub im Blick behält. Er weiß: "In den kommenden zwei, drei Jahren kommt ein guter Schwung Nachwuchsfußballer aus der Jugend und den Jungs wollen wir die Kreisklasse B als Möglichkeit bieten, um sich zu zeigen." Damit sich dieser Wunsch erfüllt, gilt es in den kommenden Wochen jeden möglichen Punkt mitzunehmen und sei es mit der Brechstange. Der Coach sagt: "Ein paar Duelle, in denen wir uns etwas ausrechnen, sind noch dabei." Auf den kommenden Sonntag trifft dies aber weniger zu. Mit dem SV Gemmingen kommt ein Kontrahent nach Mühlbach, den Ehehalt, "mit zu den besten Teams der Liga", einordnet. Generell sieht er nur die Top vier als eine Klasse für sich, dahinter, "kann jeder jeden schlagen." In der eigenen Tabellenregion rechnet er, "mit den fünf Mannschaften, die jetzt auch schon unten stehen. Die werden den Abstieg unter sich ausmachen."