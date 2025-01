In die Kreisoberliga und Landesklasse: Zwei Abgänge beim VfB Merseburg

So wird Dmytro Horstka künftig nicht mehr für die Merseburger auf Torejagd gehen. Der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison mit 18 Scorerpunkten in 20 Einsätzen einen großen Anteil am Verbandsliga-Aufstieg hatte, schließt sich dem Landesklasse-Vertreter SV Wacker Wengelsdorf an. In der laufenden Saison stand der 26-Jährige bei je zwei Treffern und zwei Vorlagen in 13 Verbandsliga-Partien. Zum Spielerprofil:

