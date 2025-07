"In der zweiten Halbzeit war es ein richtig guter Auftritt"

Mit Leon Leuze und Lirim Hoxha fanden sich zwei Neuzugänge in der Essinger Startformation wieder. Bei den Gästen gab es ein Wiedersehen mit Torwart Nikola Jakovljevic, der im vergangenen Sommer aus Essingen nach Oberensingen gewechselt war.

Der erste Durchgang bot den knapp 150 Zuschauern in der Carento-Arena wenige Höhepunkte. Essingens Trainer Simon Köpf analysierte die ersten 45 Minuten folgendermaßen: „Das Spiel war sehr zerfahren. Wir haben kein Spieltempo rein bekommen, haben uns etwas verzettelt im Spielaufbau. Es gab viele Halbchancen, aber es war ein gerechtes 0:0 zur Pause.“ Am nächsten dran war Leuze kurz vor dem Pausenpfiff, der eine Flanke von Janik Wiedmann knapp verpasste.

Nach dem Seitenwechsel dann der Essinger Blitzstart: Leuze flankte und Groiß stand in der Mitte

genau richtig und vollstreckte zum 1:0. Kurz darauf fast der Doppelschlag, doch der Schuss von Hoxha strich knapp am Tor vorbei. In der 52. Minute ein weiterer guter Abschluss von Jannik Pfänder, der Ball ging über den Kasten.