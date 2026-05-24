"In der zweiten Halbzeit konnten wir noch einmal den Schalter umlegen"

Nur eine Minute später, in der 10. Spielminute, legte Luan Kukic nach und erhöhte auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt schien die Begegnung gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen völlig einseitigen Verlauf zu nehmen. Trainer Rahman Soyudogru resümierte gegenüber FuPa den Beginn der Partie später zufrieden: „Wir sind eigentlich perfekt ins Spiel gestartet, haben direkt in der Anfangsphase zwei Tore erzielt und hatten das Spiel komplett unter Kontrolle.“

Es war ein emotionaler Abschied von den eigenen Zuschauern, den der FV Ravensburg am 33. und vorletzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg erlebte. Vor 1000 Zuschauern im letzten Heimspiel der Saison zeigte die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru von Beginn an eine entschlossene Leistung. Die Gastgeber legten einen perfekten Start hin und belohnten sich früh für ihren Aufwand. Bereits in der 9. Spielminute erzielte Tim Lauenroth das Tor zum 1:0.

Der plötzliche Spannungsverlust vor der Pause

Doch die anfängliche Souveränität wich mit zunehmender Spieldauer einer unerwarteten Nachlässigkeit. Die Ravensburger verloren den Zugriff auf die Partie, was den Gegner zurück ins Spiel brachte. Rahman Soyudogru erklärte diesen Bruch im Spielaufbau wie folgt: „Nach 25 bis 30 Minuten haben wir plötzlich die Spannung verloren und Bissingen aus dem Nichts stark gemacht.“

Die Quittung für diese Schwächephase folgte noch vor dem Halbzeitpfiff. In der 43. Minute gelang Max Stumm der Anschlusstreffer zum 2:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, genauer gesagt in der 45.+2 Minute, glich Kevin Ikpide schließlich zum 2:2 aus. Damit ging es mit einem unerwarteten Gleichstand in die Kabinen, und die Ravensburger mussten den bitteren Ausgleich kurz vor der Halbzeit verarbeiten. Rahman Soyudogru hielt fest: „Sie haben dann kurz vor der Halbzeit ausgeglichen.“

Die Wende und die Charakterleistung im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel forderte die Hitze ihren Tribut von den Akteuren auf dem Platz, doch der FV Ravensburg zeigte die richtige Reaktion auf den Rückschlag. Die Mannschaft von Rahman Soyudogru bewies eine bemerkenswerte Moral und fand zu ihrer alten Stärke zurück. In der 63. Spielminute brachte Nesreddin Kenniche die Hausherren mit dem Treffer zum 3:2 wieder in Führung. Dieser Moment brachte die nötige Sicherheit zurück. In der 78. Minute baute Matteo Grabherr den Vorsprung auf 4:2 aus, ehe Nesreddin Kenniche in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den 5:2-Endstand herstellte.

Rahman Soyudogru lobte den Einsatz seiner Spieler unter den schwierigen Bedingungen ausdrücklich: „In der zweiten Halbzeit konnten wir noch einmal den Schalter umlegen und haben am Ende hochverdient gewonnen. Es war bei den Temperaturen nicht einfach, noch einmal eine Schippe draufzulegen, das spricht aber für den Charakter der Jungs. Es war ein sehr guter Abschluss beim letzten Heimspiel der Saison.“

Der Blick auf die Tabelle vor dem Saisonfinale

Mit diesem Heimsieg festigt der FV Ravensburg seine starke Position in der Spitzengruppe der Liga. Nach 33 absolvierten Partien belegt das Team mit 16 Siegen, 8 Unentschieden und 9 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 60:51 und 56 Punkten den vierten Tabellenplatz.

Die finale Aufgabe in der Fremde

Für den FV Ravensburg ist die Saison nach diesem emotionalen Heimerfolg noch nicht ganz vorbei. Ein Pflichtspiel steht im Terminkalender der Saison 2025/2026 noch an. Am Samstag, 30.05.2026, reist die Mannschaft von Rahman Soyudogru zum letzten Saisonspiel. Um 15:30 Uhr erfolgt der Anpfiff für die Partie beim 1. FC Normannia Gmünd. Nach dem gelungenen Abschluss vor den eigenen Fans wollen die Ravensburger auch in diesem letzten Auswärtsspiel noch einmal alles geben, um die erfolgreiche Spielzeit mit einem weiteren positiven Ergebnis zu krönen und den vierten Tabellenplatz endgültig zu sichern oder vielleicht noch auf Rang drei springen.