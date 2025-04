„In der zweiten Halbzeit ist der Knoten geplatzt“

Mit 37 Jahren gehört Andreas „Andi“ Fleischer zu den erfahrensten Spielern seiner Mannschaft – doch von nachlassender Leistung ist nichts zu sehen. Beim beeindruckenden 8:0-Erfolg gegen Schöneberg II war der zentrale Mittelfeldspieler mit vier Treffern in nur 35 Minuten einer der überragenden Akteure auf dem Platz. Im Interview spricht er über den Spielverlauf, seine Rolle in der Mannschaft und seine sportliche Zukunft.

FuPa: Am Wochenende ging es gegen Schöneberg II. Wie bewertest du den 8:0-Sieg?

So., 30.03.2025, 13:00 Uhr

Andreas Fleischer: Wir haben in den letzten Spielen schon sehr gute Leistungen gezeigt und wollten in Schöneberg genau dort ansetzen – mit aggressivem Pressing und klarer Zielstrebigkeit. Dass uns das so eindrucksvoll gelungen ist, freut mich natürlich sehr. Besonders wichtig war, dass wir als Team defensiv stabil standen und keine Chancen zugelassen haben. Das Zu-Null-Ergebnis ist für mich daher fast genauso erfreulich wie die acht Tore vorne.

FuPa: Sieben der acht Treffer fielen in der zweiten Halbzeit innerhalb weniger Minuten. Was war da los?