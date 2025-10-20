Trainer Patrick Klein zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Ergebnis, aber nicht mit der gesamten Vorstellung: „Die erste Halbzeit war sehr schwach von uns. Überhaupt kein Tempo in den Aktionen, keine Laufbereitschaft, das war einfach zu wenig.“

Tatsächlich stellte der tief stehende Gegner die Vorsfelder lange Zeit vor Probleme. „TV Jahn war nur aufs Verteidigen aus“, so Klein. „Die standen mit zehn Feldspielern vor oder im Sechzehner. Das war nicht leicht, aber wir haben es ihnen durch unser langsames Spiel auch einfach gemacht.“

Nach dem Seitenwechsel fand Vorsfelde besser in die Partie. Mehr Bewegung, klarere Passwege und ein konsequenteres Offensivspiel sorgten für die Wende. Robin Luschert brach in der 49. Minute den Bann und erzielte die überfällige Führung.

„In der zweiten Halbzeit haben wir das Nötige getan“, betonte Klein. „Wir waren druckvoller und haben die Kontrolle übernommen.“ Spät sorgte erneut Luschert (89.) für das 2:0, ehe Asil Haider Ismail, nach langer Verletzungspause eingewechselt, mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern den Endstand herstellte (90.).

„Das war ein sehenswerter Treffer – und eine tolle Geschichte“, sagte Klein über den Rückkehrer. „Nach so einer Pause gleich so ein Einstand, das freut mich sehr für ihn.“

Am Ende stand ein verdienter, aber hart erarbeiteter Erfolg. „TV Jahn hätte sich nicht beschweren können, wenn es höher ausgefallen wäre“, so Klein abschließend. „Aber wir müssen es in Zukunft schaffen, von Beginn an konzentrierter und mit mehr Tempo zu spielen.“

Mit dem Sieg bleibt der SSV Vorsfelde II Spitzenreiter und geht mit drei Punkten Vorsprung auf den TSV Hillerse in die nächste Partie, wobei der TSV zwei Spiele weniger bestritten hat.