In der WM-Quali am Ball: lllertissen verpflichtet Nationalspieler

Läuft ab sofort für den FV Illertissen auf: Alessio Hasler. – Foto: FVI

Hasler kann bereits 12 Einsätze im Nationalteam des kleinen Fürstentums gelegen zwischen der Schweiz und Österreich vorweisen. In den WM-Qualifikationsspielen Liechtensteins gegen Belgien, Wales, Kasachstan und Nordmazedonien kam er jeweils zum Einsatz. Zuvor war er in auch schon für die U17, U19 und U21 Liechtensteins international am Ball. "Alessio hat einen guten Eindruck gemacht, kann uns meines Erachtens weiterbringen", lobt ihn Trainer Walid Khaled.



"Wir sind überzeugt, dass wir an ihm in Illertissen noch sehr viel Freude haben werden und er eine Bereicherung für unser Spiel sein wird. Bei unserem Trainer konnte er sich in mehreren Trainingseinheiten empfehlen und wir sind glücklich, dass er seine Weiterentwicklung, trotz vieler Angebote, in Illertissen fortsetzt", frohlockt Illertissens erfahrener Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler.