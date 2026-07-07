In der WM-Quali am Ball: lllertissen verpflichtet Nationalspieler

Neue Woche, nächster Neuzugang für den FV Illertissen: Vom Schweizer Erstligisten FC Vaduz wechselt der 20-jährige Mittelfeldspieler Alessio Hasler zum Regionalligisten aus dem Landkreis Neu-Ulm. Der 1,86 Meter große Athlet zählte zum Profikader des Erstliga-Aufsteigers und ist aktueller Nationalspieler Liechtensteins.
Hasler kann bereits 12 Einsätze im Nationalteam des kleinen Fürstentums gelegen zwischen der Schweiz und Österreich vorweisen. In den WM-Qualifikationsspielen Liechtensteins gegen Belgien, Wales, Kasachstan und Nordmazedonien kam er jeweils zum Einsatz. Zuvor war er in auch schon für die U17, U19 und U21 Liechtensteins international am Ball. "Alessio hat einen guten Eindruck gemacht, kann uns meines Erachtens weiterbringen", lobt ihn Trainer Walid Khaled.
"Wir sind überzeugt, dass wir an ihm in Illertissen noch sehr viel Freude haben werden und er eine Bereicherung für unser Spiel sein wird. Bei unserem Trainer konnte er sich in mehreren Trainingseinheiten empfehlen und wir sind glücklich, dass er seine Weiterentwicklung, trotz vieler Angebote, in Illertissen fortsetzt", frohlockt Illertissens erfahrener Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler.
Trainer: Walid Khaled (NEU)
Zugänge: Nino Cassaniti (Viktoria Aschaffenburg), Ilkan Atak (FC Ismaning), Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen), Odin Redier (TSV Schwaben Augsburg), Constantin Pauly (FC Gießen), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm), Shaban Veselaj (VfR Mannheim), Elidon Qenaj (VSG Altglienicke), Constantin Pauly (FC Gießen), Daniel Adamczyk (Chemnitzer FC), Emirhan Delikaya (Viktoria Aschaffenburg), Alessio Hasler (FC Vaduz)
Abgänge: Tobias Rühle (FV Bellenberg), Malik Sama (Stuttgarter Kickers), Luka Petrovic (FC Memmingen), Max Zeller (FC Memmingen), Nico Helbock (SCR Altach II / Österreich), Luis Pfaumann (FC Memmingen), Uros Micic (FC Memmingen), Marco Gölz (SSV Ulm 1846), Yannick Glessing (Stuttgarter Kickers), Alexander Kopf (SSV Ulm 1846), Lasse Jürgensen (VfR Aalen), Daniel Gerstmayer (1. FC Bocholt), Namrud Embaye (FC Würzburger Kickers), Malwin Zok (VfR Mannheim), Michel Witte (FC-Astoria Walldorf), Peter Reinhardt (VfB Stuttgart II)