„In der Winterpause werden wir uns Gedanken machen“ – Köllner lässt Hintertür bei Pledl offen Ex-Löwe trainiert bei Köllner-Elf mit

Seit Mitte Oktober hält sich der 28-Jährige bei seinem Ex-Verein TSV 1860 München fit . In Giesing bekommt er die Möglichkeit, auch ohne Verein zu trainieren, um so am Ball zu bleiben und für andere Vereine eine Option zu sein. Trainer Köllner ist von ihm als Spieler überzeugt: „So wie er bei uns trainiert, ist er auf jeden Fall eine Option für viele Vereine. Er zeigt seine Qualität.“ Dennoch will er ihn zunächst einmal nicht unter Vertrag nehmen, da er mit dem Kader zufrieden ist: „Nicht umsonst stehen wir auf Platz zwei.“

Thomas Pledl trainiert in Giesing und kann sich Comeback beim TSV 1860 München vorstellen

Thomas Pledl selbst kann sich sehr gut vorstellen, mal wieder für seinen Jugendklub zu wechseln. Beim Online-Portal db24 sagte der Rechtsaußen klar: „Ja klar wäre das eine Option für mich, wenn Sechzig sagt, ich habe sie überzeugt.“

Ein Argument für den Offensivakteur ist, dass Sechzig diesen Sommer schon darüber nachdachte, einen weiteren offensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten. Grund dafür war die fehlende Kreativität in manchen Angriffen. Im bisherigen Saisonverlauf spiegelt sich das zum Teil wider. In den letzten beiden Partien blieb die Mannschaft von Michael Köllner zudem ohne eigenen Treffer.

Alle Hoffnungen auf ein Comeback des Rechtsaußen muss also noch nicht abgeschrieben werden. Löwen-Coach Köllner sagte zuletzt: „Das Thema ist so, wie wir das vor ein paar Wochen besprochen haben. Er hat die Möglichkeit, sich hier fit zu halten. In der Winterpause werden wir uns in Ruhe Gedanken machen.“ Klingt, als würde der TSV 1860 München zwar vorerst nicht mit Pledl planen, die Hintertür stände aber offen. Es bleibt also abzuwarten, ob der 28-Jährige in Zukunft nochmal für seinen Ex-Verein in blau-weiß auflaufen wird. (Thomas Jank)