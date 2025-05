In der Verbandsliga bahnt sich ein spannendes Abstiegsfinale an

Wenn am 31. Mai um 18 Uhr für die Verbandsliga-Fußballerinnen der letzte Spieltag angepfiffen wird, könnte dies das Startsignal für ein überaus spannendes Abstiegsfinale sein. In zwei Duellen stehen sich die vier Letztplatzierten der Tabelle gegenüber, von denen drei Teams aktuell noch um den rettenden achten Platz kämpfen. Sogar eine Konstellation mit drei punktgleichen Clubs, bei der nicht nur die Tordifferenz, sondern die Zahl der erzielten Tore über den Ligaverbleib entscheidet, ist denkbar.

Hausen-Nollingen weist nach der Winterpause eine positive Bilanz auf (vier Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen). Am Samstag in Mahlberg glich Anika Günther zum 1:1-Endstand bei der SG MaFriKa aus. Am Sonntag trifft der Tabellenneunte in Hausen auf Neukirch/Hammereisenbach (15 Uhr) und gastiert am letzten Spieltag bei Schlusslicht SG Au-Wittnau (ein Punkt aus 19 Spielen).

Der SC Niederhof/Binzgen hat den Klassenerhalt sicher