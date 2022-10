Gladbach II setzt auf Oscar Fraulo. – Foto: Thomas Haesler

In der U23 ist Oscar Fraulo gesetzt Der Däne trainiert bei den Profis, spielt aber in der U23 unter Eugen Polanski.

In einem Pflichtspiel stand Oscar Fraulo für die Profis von Borussia noch nicht auf dem Platz. Und trotzdem hat er einen besonderen Platz in der Geschichte der „neuen“ Borussia. Der 18-jährige Däne war die erste Verpflichtung von Roland Virkus in seiner Rolle als Sportdirektor.

Spielzeit sammelt Fraulo bisher aber vor allem in der U23 und das durchaus mit Erfolg. Stand der Mittelfeldmann auf dem Platz, ging seine Mannschaft nicht als Verlierer vom Platz Entsprechend schätzt U23-Trainer Eugen Polanski die Verstärkung: „Die Spiele, die er bei uns gemacht hat, waren überwiegend gut. Man merkt, dass er gut mit dem Ball umgehen kann und das Spiel an sich reißen will. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit ihm“, sagt Polanski im Gespräch mit unserer Redaktion. Fraulo läuft bei der U23 als Teil der Doppelsechs im defensiven Mittelfeld auf. Dabei interpretiert er seine Rolle nicht als Abräumer, sondern auch offensiv. „Er ist eine Verbindung aus einem klassischen Sechser und einem Achter, ein Box-to-box-Spieler. Er bringt eine gewisse Dynamik mit, kann das Spiel lesen und gestalten“, sagt Polanski, dessen Mannschaft aktuell gut in Form ist. Seit sieben Spielen ist Borussias U23 ungeschlagen, acht Punkte gab es in den letzten vier Spielen. Die Stabilität, mit der die U23 ihre Punkte holt, ist unter anderem auch dem jungen Fraulo zu verdanken. „Mit Sicherheit hat er einen großen Anteil daran. Allerdings sind wir jetzt sieben Mal in Folge ungeschlagen, also liegt es nicht nur Oscar, sondern am ganzen Team. Er hat natürlich schon seine Klasse und das sieht man auch. Das hilft der Mannschaft“, lobt Polanski.